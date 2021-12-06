Андрій Єрмак розповів українським послам про стан перемовин щодо мирного врегулювання на Донбасі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак виступив перед очільниками закордонних дипломатичних установ України на конференції послів «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави», що відбувається в Гуті Івано-Франківської області.

Він поінформував українських послів про перебіг переговорів у межах Мінського процесу та в Нормандському форматі щодо припинення війни та врегулювання ситуації на Донбасі.

Андрій Єрмак зазначив, що останнім часом ці перемовини просуваються доволі складно, але Україна намагається різними шляхами зрушити цей процес. Зокрема, українська сторона ініціювала в межах ТКГ низку ключових ініціатив: повернення до режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття пунктів пропуску. Також було підготовлено й передано партнерам комплексні ініціативи – 10 кроків, реалізація яких зможе розблокувати мирний процес.

Очільник Офісу Глави держави зауважив, що керівництво Сполучених Штатів Америки прийняло для себе рішення включитися в процес врегулювання на сході України.

«При цьому це не загрожує існуванню Нормандського формату. Це паралельний трек. Аналогічні питання ми обговорили сьогодні з Великою Британією. Таку ж роль готова відігравати Туреччина», – сказав він.

Досить активну позицію щодо цього питання зараз займає Президент Франції Еммануель Макрон і керівництво Європейського Союзу, зокрема Президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Ми сьогодні в дуже сильній позиції. А коли Росія подала якісь пропозиції щодо безпеки в Європі, то ми всім говоримо: яка може бути безпека у Європі без припинення війни в центрі Європи?» – наголосив він.

Андрій Єрмак також акцентував на важливості активної комунікації щодо прагнення України стати членом НАТО.

За його словами, дуже важливим є донесення інформації про складні й надзвичайно важливі, історичні реформи в Україні.

«Наприклад, сьогодні ми вперше боремося з олігархами як явищем. І закон про деолігархізацію не спрямований проти будь-якої конкретної людини. Його мета – зробити неможливим, щоб в Україні окремі багатії «купували» міністрів, депутатів, впливали на державні рішення», – зазначив керівник Офісу Президента.