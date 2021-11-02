Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН
Виступ Володимира Зеленського на СОР26 – 26-й кліматичній конференції ООН

2 листопада 2021 року - 09:06

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак у четвер презентує новий інформаційний бюлетень Офісу Президента 

3 листопада 2021 року - 19:48

Роман Машовець обговорив з Послом Канади в Україні безпекову ситуацію в регіоні та двостороннє співробітництво в оборонній сфері

3 листопада 2021 року - 17:52

Уряд має представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується карантинних норм – нарада у Президента

3 листопада 2021 року - 14:50

На Дніпропетровщині Юлія Соколовська перевірила готовність медзакладів до боротьби з пандемією COVID-19

3 листопада 2021 року - 14:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26
Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

1 листопада 2021 року - 15:15

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак у четвер презентує новий інформаційний бюлетень Офісу Президента 

3 листопада 2021 року - 19:48

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер, 4 листопада, проведе онлайн-презентацію нового інформаційного бюлетеня OPEN Digest. 

У заході також візьмуть участь заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Початок презентації о 16:00. 

Під час заходу буде представлено нову щотижневу інформаційну розсилку від Офісу Президента України – OPEN Digest. Її створено з метою інформування громадян України, українських громад за кордоном, а також наших іноземних партнерів і друзів про виконану роботу, насамперед про перебіг реформ. 

«Прозорість і ясність – пріоритети для команди Президента Володимира Зеленського. У роботі, в комунікаціях із суспільством, у стосунках з іноземними партнерами. І, очевидно, ми маємо роз'яснювати, що, чому і як робимо», – зауважив Андрій Єрмак.

Бюлетень OPEN Digest містить чітко структуровані та доступно викладені матеріали українською й англійською мовами.

Він буде цікавий насамперед тим, кому важлива якісна й перевірена інформація: журналістам міжнародних видань, дипломатам, працівникам міжнародних аналітичних структур. OPEN Digest – це інформація про діяльність Глави Української держави та його Офісу з перших рук.

«Ми говоримо про головне, тому повідомляємо про ключові події, принципові рішення, перебіг реформ», – додав керівник Офісу Президента. 

Презентація транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Глави держави. Також долучитися до заходу можна буде за цим посиланням (ідентифікатор Zoom-конференції: 978 2180 1019, код доступу: 904721).

Версія для друку