Андрій Єрмак: Україна не веде й не вестиме переговори з бойовиками ОРДЛО

Формат перемовин Тристоронньої контактної групи в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним, наголошує керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Формат Тристоронньої контактної групи, де є дві сторони конфлікту – Україна та Росія й між ними ОБСЄ, не змінився. Тобто, сьогодні в політичній підгрупі ми не змінили Мінський формат», – заявив керівник Офісу Президента в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

Андрій Єрмак нагадав, що Мінський процес триває вже шість років, а Мінські домовленості є єдиним документом, який нині існує в мирному процесі і який був підписаний Україною та підтриманий міжнародними партнерами, зокрема через запровадження на його основі санкцій щодо агресора.

Водночас керівник Офісу Президента зауважив, що мінські документи, які були підписані попереднім українським Президентом Петром Порошенком, містять умову, що Україна повинна погодити низку положень конституційної реформи, зокрема в частині децентралізації, та питання, що стосуються місцевих виборів, з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, і впродовж усіх років на зустрічах ТКГ були присутні представники цих районів.

«Протягом шести років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але є присутніми, були люди з так званих «ЛНР» і «ДНР», з якими ми як влада говорити не збиралися й не збираємося», – заявив Андрій Єрмак.

Щоб продовжити рухатися в Мінському процесі, але не вступати в прямі перемовини з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР», розглядається можливість створення Консультативної ради за участі внутрішньо переміщених осіб, які могли б доносити свою позицію і в рамках Тристоронньої контактної групи, і в Нормандському форматі, зауважив Андрій Єрмак. Планується, що це мають бути виключно знані та авторитетні на Донбасі люди з проукраїнською позицією.