Андрій Єрмак виступив на конференції з нагоди третьої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У Музеї історії України у Другій світовій війні відбулася конференція, присвячена третій річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У заході взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, звільнені військовополонені, члени їхніх родин, представники силових структур, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

Панельні дискусії були присвячені темам етики у висвітленні питань полону, ролі родин військовополонених у міжнародному діалозі, реабілітації та реінтеграції звільнених. Крім того, під час заходу відбулося відкриття фотовиставки, презентація аналітичного звіту та спеціальний відеопоказ.

Під час виступу Андрій Єрмак наголосив, що створення штабу стало важливою інституційною відповіддю держави на нові виклики, пов’язані з масовими випадками полону українських військових і цивільних.

«Це було рішення серця й відповідальності. Рішення держави, яка твердо заявила: ми боремося за кожного українця. Ми не залишаємо своїх. Це не просто слова – це принцип, якого неухильно дотримується Україна в умовах великої війни», – зазначив керівник Офісу Президента.

Окремо Андрій Єрмак наголосив на важливості просування гуманітарного треку в міжнародних перемовинах.

«Ми чітко наголосили під час перемовин у Джидді: гуманітарний вимір не менш важливий, ніж безпековий. Формат «всіх на всіх» – це не просто дипломатична формула. Це моральний імператив для світу, який хоче залишатися людяним», – акцентував він.

За словами керівника Офісу Президента, завдяки злагодженій роботі штабу та міжнародній підтримці Україна продовжує повертати своїх громадян і послідовно тримає цей напрям у фокусі глобального порядку денного.