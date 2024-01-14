Андрій Єрмак за результатами зустрічі радників у Давосі: У нас іще багато роботи попереду, але ми єдині щодо ключових принципів миру для України та всього світу

У швейцарському Давосі на зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн щодо імплементації Формули миру було детально обговорено ключові принципи досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України та ухвалено прескомюніке співголів зустрічі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. Мали рекордну кількість учасників: були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Цей захід є логічним продовженням наших зустрічей, які відбулися у 2023 році в Копенгагені, Джидді та на Мальті. Ми вкотре зібралися, щоб працювати над розробкою спільного міжнародного плану, заснованого на українській Формулі миру», – повідомив Андрій Єрмак на зустрічі з представниками ЗМІ у Давосі.

Він нагадав, що під час консультацій на Мальті було обговорено перші п'ять пунктів Формули миру, а саме: ядерну безпеку, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення ув'язнених і депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. У Давосі презентували ще п'ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Крім того, відбулися дві спеціальні сесії, присвячені продовольчій безпеці та гуманітарним аспектам війни відповідно.

«Було проведено відкриті та конструктивні переговори, під час яких докладно обговорено ключові принципи досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України та всього світу. Такий мир має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права», – зазначив керівник Офісу Президента України.

«Буде не зовсім правдою, якщо я скажу, що абсолютно всі мають однакову позицію. І це добре, бо, як ви знаєте, унікальність Формули миру полягає в поєднанні різних позицій і підходів. Але ми надзвичайно об’єднані навколо головних принципів, що базуються на міжнародному праві та нормах Статуту ООН», – додав він.

Андрій Єрмак висловив подяку Швейцарії за проведення заходів, які є значущими для всього людства.

«Хочу наголосити, що міністр Ігнаціо Кассіс, Берге Бренде та Клаус Шваб, а також їхні команди доклали великих зусиль, щоб об'єднати нації заради діалогу та миру в Україні», – сказав він.

Керівник Офісу Президента також окремо подякував співголові Міжнародної робочої групи з питань екологічних наслідків війни, ексвіцепремʼєр-міністерці Швеції Маргот Вальстрем та співголові Міжнародної експертної групи з питань повернення незаконно депортованих дітей баронесі Гелені Кеннеді за участь у зустрічі та презентацію роботи груп.

«У нас іще багато роботи попереду, але ми всі на одній хвилі. І це дуже надихає. Упродовж двох років цієї жахливої війни Україна живе, бореться. І, без сумніву, переможе», – наголосив Андрій Єрмак.

Він укотре акцентував, що Президент Володимир Зеленський і його команда не погодяться на жодну форму замороженого конфлікту на території України. Він також зауважив, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна зробила стільки визначних речей, що немає жодного сумніву в перемозі нашої держави в цій війні.

«Сьогодні завершилася презентація всіх десяти пунктів Формули миру. За результатами консультацій ми хочемо напрацювати спільний план відповідальних держав світу. Наступним кроком може бути перший глобальний саміт на рівні лідерів держав та урядів, на якому буде дано старт на вищому політичному рівні для розробки та погодження єдиного, спільного мирного плану. І якщо держава-агресор реально демонструватиме бажання завершити цю війну та повернутися до поваги до міжнародного права, ми для такого моменту матимемо цей спільний мирний план», – розповів керівник Офісу Президента.

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна, співголови четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, погодили спільне прескомюніке.

У ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави – це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

«Через це мирні зусилля необхідно значно наростити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків усіх тих криз, які були нею породжені по всьому світу», – йдеться в комюніке.

Також зазначається, що всеосяжний, справедливий і стійкий мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.

«Ця зустріч заклала необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може дати старт на високому рівні для створення універсальної основи спільного бачення та шляхів досягнення всеохопного, справедливого та міцного миру для України на основі Української формули миру. Зустріч лідерів може також дати початок тематичним зустрічам у різних країнах на міністерському, парламентському, експертному та інших рівнях для підготовки детальних пропозицій для лідерів», – наголошено в комюніке.