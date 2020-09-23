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Андрій Єрмак: Зустріч «Нормандської четвірки» необхідна Україні не як самоціль, а для завершення війни на Донбасі

4 жовтня 2020 року - 12:10

Наступна зустріч лідерів держав – учасниць Нормандського формату необхідна передусім Україні, адже війна триває на українській території, а такі переговори сприятимуть закінченню бойових дій, наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу «Україна 24» у суботу ввечері.

«Нам дуже часто говорять, зокрема і всередині країни, що нам зустріч лідерів у Нормандському форматі потрібна ледь не як самоціль. Це неправда. На сьогодні – так, ми найактивніші. Лише з однієї причини – війна йде на нашій території, гинуть наші люди. І тому Президент – для нього немає нічого важливішого, ніж припинити цю війну», – заявив Андрій Єрмак.

Він додав, що припинити війну необхідно на українських умовах і в інтересах України. А тому наша держава й надалі робитиме все необхідне, щоб це сталося якнайшвидше.

Керівник Офісу Президента зазначив, що всі чотири лідери країн Нормандського формату як під час телефонних розмов, так і в публічних висловлюваннях не ставлять під сумнів необхідність чергової зустрічі.

«Далі риторика відрізняється лише в тому, що хтось каже: давайте виконаємо спочатку те, про що домовлялися в Парижі. В цьому є логіка. Багато з цього вже виконано. Хтось говорить про те, що вже можна зустрічатися. Тому моя особиста думка: ця зустріч дуже потрібна. І вона потрібна саме для того, щоб були ухвалені конкретні рішення», – сказав Андрій Єрмак.

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