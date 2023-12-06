Андрій Єрмак зустрівся з Джейком Салліваном у США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і міністром оборони України Рустемом Умєровим зустрілися з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У зустрічі також узяли участь Посол України у США Оксана Маркарова та радниця керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Сторони обговорили ситуацію на фронті й нагальні потреби Сил оборони, зокрема в артилерії, далекобійних ракетах, бронетехніці. Також у період холодів нагальним є посилення ППО України для захисту цивільної інфраструктури та «зернового коридору» в Чорному морі від атак російських ракет і дронів.

Андрій Єрмак подякував США за організацію українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбувається 5–6 грудня у Вашингтоні.

«Це дуже важливий захід. Ця конференція стане відправною точкою у започаткуванні активної двосторонньої військово-технічної співпраці», – зазначив керівник Офісу Президента України.

Представники української делегації також наголосили на важливості ухвалення Конгресом США ініціатив щодо підтримки України, що гарантує стабільність нашій країні та наблизить перемогу над російським агресором.

Очільник Офісу Глави держави й радник Президента США також торкнулися питання реалізації Формули миру Володимира Зеленського й обговорили підготовку до проведення першого Глобального саміту миру.

Андрій Єрмак, Руслан Стефанчук і Рустем Умєров висловили подяку всій команді Президента США Джозефа Байдена та американському народу за підтримку Української держави в боротьбі за свободу та незалежність.