Андрій Єрмак зустрівся з іноземними випускниками Інституту міжнародних відносин, які приїхали до України на 80-річчя цього закладу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із випускниками Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з різних країн, які приїхали до України з нагоди 80-річчя цього закладу вищої освіти.

На зустрічі були присутні: колишній Прем’єр-міністр та в. о. Президента Коморських Островів Гамада Маді, перший Посол Грузії в Україні Валерій Чечелашвілі, ексміністр оборони та закордонних справ Грузії Гела Бежуашвілі, експосол Азербайджану в Іспанії та генеральний секретар Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ Алтай Ефендієв, фахівець з міжнародного права з Перу, директор Latam Center (Гданськ) Артуро Кондорі Ромеро, мер албанського міста Саранда Олтіон Чача, колишній голова уряду Аджарської автономної республіки (Грузія) Леван Варшаломідзе.

Андрій Єрмак зазначив, що такі візити є дуже важливими, оскільки представники різних країн можуть на власні очі побачити та відчути, що сьогодні переживають українці в умовах повномасштабної агресії Росії.

Водночас він зауважив, що іноземцям, які вчилися в Україні та жили серед українців, набагато легше зрозуміти наших людей, їхню мотивацію боротися за свою свободу, а також донести світові правду про ситуацію в країні.

«Україна – це країна, яка прагне миру більше, ніж будь-хто. І все, що ми сьогодні пропонуємо, зокрема наша Формула миру, – записано в Статуті ООН», – наголосив керівник Офісу Президента.

Учасники зустрічі з теплотою згадали свої студентські роки в Україні та висловили вдячність за здобуту освіту й життєвий досвід. Вони також відзначили, що Україна є багатонаціональною та мультикультурною країною, де іноземці почуваються цілком комфортно.

Присутні на зустрічі випускники ІМВ 28 листопада взяли участь у міжнародному форумі «Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці», присвяченому 80-річчю закладу. Загалом форум об’єднав 700 осіб. Серед учасників – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Олена Ковальська, представники дипломатичних місій, викладачі та студенти. Вони обговорили актуальні проблеми та виклики для дипломатії.