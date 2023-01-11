Андрій Єрмак зустрівся з італійською делегацією на чолі з міністром підприємств та виробництва Адольфо Урсо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з італійською делегацією на чолі з міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо.

У зустрічі також узяли участь Посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо, дипломатичний радник Прем’єр-міністра Італійської Республіки Франческо Марія Тало, дипломатичний радник міністра підприємств та виробництва Італії Маріо Коспіто та перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, голова Фонду державного майна Рустем Умєров та заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, Андрій Сибіга, Роман Машовець, Ростислав Шурма.

Андрій Єрмак подякував новому уряду Італії та, зокрема, Прем'єр-міністру Джорджі Мелоні за потужну підтримку України.

«Ми чули дуже сильну й принципову заяву Прем'єр-міністра на саміті G19 на Балі щодо підтримки нашої формули миру та саміту миру. Українці за це надзвичайно вдячні, Президент Володимир Зеленський надзвичайно вдячний», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

З італійською делегацією також зустрівся Президент України Володимир Зеленський. Він вручив Адольфо Урсо орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Глава держави відзначив роль міністра в підтримці нашої країни в часи важких випробувань у зв’язку з повномасштабною агресією з боку Росії та у зміцненні українсько-італійських відносин.

«Ми ніколи не збудемо про те, що Італія зробила для підтримки України. І сьогодні ми маємо змогу обговорити шляхи поглиблення нашої співпраці. Наші країни завжди мали дуже теплі й близькі відносини, тож упевнений, Україна та Італія мають чудові можливості для співпраці», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Зокрема, Андрій Єрмак запропонував розглянути можливість започаткування нових інфраструктурних, логістичних, виробничих та комерційних проектів з Україною, що дасть змогу відкрити нові ринки для бренда Made in Italy. Зі свого боку наша держава зацікавлена у розвитку програми «Зроблено в Україні» та у підтримці просування українського експорту на італійський ринок.

Ростислав Шурма докладно розповів італійській делегації про можливості для співпраці між Україною та Італією, зокрема в металургії, енергетиці, агропромисловому секторі, деревообробці, машинобудуванні, аерокосмічній галузі, легкій промисловості, фармацевтиці тощо.

Він зазначив, що Україна має надзвичайно потужні компанії, які працюють на внутрішній ринок і мають потенціал виходу на ринки Європи.

Зі свого боку Адольфо Урсо наголосив: Італія підтримує Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, про що неодноразово заявляла голова італійського уряду Джорджа Мелоні.

Міністр підприємств та виробництва акцентував, що сьогодні в Україні розпочинає свою роботу представництво Confindustria, що свідчить про підтримку з боку компаній – лідерів італійської промисловості та про їхню зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури.

«Ми тут для того, щоб поговорити про співпрацю в галузі виробництва та технологій, а також про участь у процесі відбудови як у ролі донорів, так і на рівні виконавців», – повідомив Адольфо Урсо.

Він запропонував організувати велику конференцію в Італії за участю представників українського уряду та італійського бізнесу.

Крім того, Андрій Єрмак проінформовав представників італійського уряду про актуальну ситуацію на передовій.

Було зазначено, що уряд Італії ухвалив рішення про надання Україні вже шостого пакету оборонної допомоги. Сторони обговорили співпрацю у вказаній галузі.

Також Італія надасть Україні генератори, щоб підтримати енергосистему, розповів Адольфо Урсо.

Сторони обговорили підготовку та наповнення майбутнього візиту в Україну голови уряду Італії Джорджі Мелоні.