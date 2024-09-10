Андрій Єрмак зустрівся з керівництвом Національного демократичного інституту

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із президенткою Національного демократичного інституту (NDI) Тамарою Кофман Віттес та директором NDI в Україні, доктором Марціном Пьотром Валєцкі. Також у заході взяли участь радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк та радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Андрій Єрмак подякував за багаторічну підтримку демократичних процесів та внесок у зміцнення громадянського суспільства в Україні, особливо під час повномасштабної російської агресії.

Також він відзначив особисту роль Тамари Кофман Віттес у питаннях запровадження санкцій проти РФ під час її роботи в Державному департаменті США.

Керівник Офісу Президента наголосив, що сьогодні головним завданням для Глави держави та його команди є відновлення справедливого миру для України.

Він нагадав, що Володимир Зеленський незабаром планує представити Президенту Джозефу Байдену план перемоги України в цій війні. Крім того, триває активна робота з реалізації Формули миру та підготовка до другого Саміту миру.

Андрій Єрмак також відзначив важливість подальшої співпраці в реформах, пов'язаних із децентралізацією, судовою системою та боротьбою з корупцією.

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк обговорив з делегацією NDI посилення санкційного тиску на державу-агресорку.

Радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна також обговорила з керівництвом Національного демократичного інституту виклики, що стоять перед Україною у сфері інформаційної безпеки, та протидію дезінформації.