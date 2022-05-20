Андрій Єрмак зустрівся з керівниками посольств держав – членів Європейського Союзу та місії ЄС

У День Європи керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з главами дипломатичних місій держав – членів Європейського Союзу та Представництва ЄС в Україні.

Андрій Єрмак відзначив важливість відновлення роботи дипломатичних установ і наголосив: «Це є потужним сигналом для українців, демонстрацією віри в нашу країну та її перемогу».

Керівник Офісу Президента поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті, де український народ хоробро боронить свою землю від російського агресора. Андрій Єрмак зауважив, що Українська держава прагне закінчити цю війну настільки швидко, наскільки це можливо. Але для цього необхідні відповідні умови, зокрема практична оборонна підтримка з боку наших партнерів, що допоможе не лише стримати натиск агресора, а й звільнити тимчасово окуповані території.

«Україна ставить за мету обов’язкове повернення своїх територій», – наголосив він.

Окрему увагу керівник Офісу Президента приділив необхідності посилення скоординованого санкційного тиску міжнародної спільноти на Росію, зокрема затвердженню шостого пакету санкцій та початку роботи над наступним, сьомим. «Потрібно, щоб Росія якомога швидше відчула вплив санкцій», – сказав Андрій Єрмак.

Він також зробив акцент на продовженні роботи над створенням міжнародно-правового механізму компенсації Україні шкоди, завданої Росією внаслідок війни. Окремо він повідомив про координацію роботи щодо розслідування злочинів проти дітей, які скоює країна-агресор, та фактів незаконної примусової депортації юних українців.

«Усі примусово депортовані до РФ громадяни, зокрема діти, мають повернутися додому», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак поінформував європейських дипломатів про вже розпочату роботу над комплексним планом повоєнної відбудови України та привітав сигнали про готовність низки держав – членів ЄС і Євросоюзу загалом долучитися до його реалізації.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо найбільш актуальних питань, зокрема ключових практичних напрямів допомоги нашій державі, нових викликів, які несе світу російська агресія, а також перспектив розвитку безпекової ситуації в регіоні.

