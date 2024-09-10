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Андрій Єрмак зустрівся з президентом Мюнхенської безпекової конференції

12 вересня 2024 року - 12:49

Андрій Єрмак зустрівся з президентом Мюнхенської безпекової конференції

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером. У зустрічі також узяв участь заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква. 

Сторони обговорили співпрацю з партнерами України. Зокрема, Андрій Єрмак розповів про нещодавні переговори Президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві та про зустрічі із союзниками в межах формату «Рамштайн».

«План перемоги про те, як змусити Путіна закінчити війну на прийнятних для України умовах, містить конкретні кроки. План є основою для дискусії. І принципова позиція Президента України, що першим його має побачити Президент Байден», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави розповів про підготовку до другого Саміту миру та проведення тематичних конференцій на основі пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського, а також про роботу із залучення до цього процесу більшої кількості представників Глобального Півдня.

Андрій Єрмак і Вольфганг Ішингер приділили окрему увагу підготовці до наступної Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться в лютому 2025 року.

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