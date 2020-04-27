Андрій Єрмак зустрівся з сім’ями незаконно утримуваних українців

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із сім’ями українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях.

Зустріч з рідними полонених відбулася в Офісі Президента за участі заступника керівника Офісу Глави держави Романа Машовця, уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та уповноваженого представника України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Геннадія Кузнєцова.

«У нас є мета, від якої ми ніколи не відступимо, – щоб усі наші люди повернулися додому. Мені відомо про всі проблеми, які сьогодні існують, зокрема що стосується формування списків на звільнення. Але поки ми кожну людину не повернемо – ми цю роботу не зупинимо», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, сьогодні узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, значиться, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію», – нагадав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що робота над звільненням незаконно утримуваних українців проводиться безперервно, зокрема в групах у межах ТКГ, які працюють у форматі 24/7.

Також порушувалося питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих безвісти, куди мають увійти представники їхніх сімей.

Для покращення комунікації та більш конструктивної роботи зі звільнення утримуваних осіб було запропоновано обговорити створення робочої групи при Офісі Президента за участі членів родин полонених.