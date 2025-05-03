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Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

6 травня 2025 року - 18:20

Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс і привітав її з початком дипломатичної місії в нашій країні.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам і всьому американському народові за підтримку України, а також відзначив дипломатичні зусилля Президента США Дональда Трампа.

Керівник Офісу Глави держави розповів про конструктивні зустрічі з представниками адміністрації Президента Сполучених Штатів у Парижі й Лондоні та висловив сподівання на те, що співпраця триватиме й надалі.

Він акцентував, що важливо встановити повне, безумовне припинення вогню, яке має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру.

Андрій Єрмак окремо відзначив нещодавнє рішення Державного департаменту США про можливий продаж Україні послуг із підготовки пілотів і технічного обслуговування літаків F-16.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості підписання Україною та Сполученими Штатами угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови. Він зазначив, що Верховна Рада України готується до її ратифікації цього тижня.

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