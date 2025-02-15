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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

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Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США

16 лютого 2025 року - 00:13

Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США

У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США Річардом Гренеллом.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.

Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага – підготовці зустрічей на найвищому рівні.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості діалогу для подальшої координації безпекової та економічної підтримки України й обговорення спільних кроків, спрямованих на досягнення справедливого миру. Підтримка України є інвестицією у глобальну стабільність і безпеку.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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