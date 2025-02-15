Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США

У Мюнхені керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланником з особливих доручень Президента США Річардом Гренеллом.

Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за незмінну підтримку України в боротьбі за свободу й територіальну цілісність.

Під час зустрічі обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, а також можливості зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США. Окрема увага – підготовці зустрічей на найвищому рівні.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості діалогу для подальшої координації безпекової та економічної підтримки України й обговорення спільних кроків, спрямованих на досягнення справедливого миру. Підтримка України є інвестицією у глобальну стабільність і безпеку.