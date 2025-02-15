Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

19 лютого 2025 року - 17:17

Перемовинами з представниками РФ Сполучені Штати допомогли Путіну вийти з ізоляції – Володимир Зеленський

19 лютого 2025 року - 15:14

Ми відкриті надати Кіту Келлогу всю необхідну інформацію для розуміння ситуації в Україні – Президент

19 лютого 2025 року - 14:58

У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу Україна – ЄС у сфері безпеки й оборони

18 лютого 2025 року - 23:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента та першої леді до Туреччини
Офіційний візит Президента та першої леді до Туреччини

18 лютого 2025 року - 11:24

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

19 лютого 2025 року - 17:17

Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним представником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Це була перша зустріч спецпредставника під час візиту до України, і українська сторона високо цінує цей жест підтримки в непростий для країни час.

Андрій Єрмак наголосив на важливості того, щоб Кіт Келлог мав повну та об’єктивну інформацію про події на фронті та про спроможність і бажання українців завершити війну справедливим і тривалим миром. Зокрема, для американської сторони проведуть брифінги безпосередньо військового командування та командувачів на місцях, що дасть змогу оцінити реальну ситуацію на полі бою.

Україна розраховує на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів і прагне збереження відкритих і довірливих двосторонніх відносин, заснованих на принципах взаємної поваги та спільного успіху.

Особливу увагу сторони приділили тому, як саме має завершитися війна, оскільки цей чинник матиме вирішальне значення не лише для України, а й для глобальної безпеки.

«Ніхто більше за українців не хоче закінчити цю війну. Але закінчити її справедливим і міцним миром», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що Росія продовжує застосовувати інформаційні маніпуляції та прагне посіяти розкол серед партнерів нашої країни. Саме тому важливо дотримуватися принципу «нічого про Україну без України», який залишається ключовим у всіх міжнародних переговорах.

Наша держава також зацікавлена у всебічному стратегічному партнерстві зі США, що охоплює гарантії безпеки та розширену оборонну й економічну співпрацю. Під час зустрічі сторони обговорили конкретні кроки, необхідні для подальшого зміцнення партнерських відносин.

Керівник Офісу Президента подякував Кіту Келлогу за конструктивний діалог і предметну зустріч і наголосив на важливості спільної роботи для досягнення справедливого миру.

Версія для друку