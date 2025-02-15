Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним представником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Це була перша зустріч спецпредставника під час візиту до України, і українська сторона високо цінує цей жест підтримки в непростий для країни час.

Андрій Єрмак наголосив на важливості того, щоб Кіт Келлог мав повну та об’єктивну інформацію про події на фронті та про спроможність і бажання українців завершити війну справедливим і тривалим миром. Зокрема, для американської сторони проведуть брифінги безпосередньо військового командування та командувачів на місцях, що дасть змогу оцінити реальну ситуацію на полі бою.

Україна розраховує на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів і прагне збереження відкритих і довірливих двосторонніх відносин, заснованих на принципах взаємної поваги та спільного успіху.

Особливу увагу сторони приділили тому, як саме має завершитися війна, оскільки цей чинник матиме вирішальне значення не лише для України, а й для глобальної безпеки.

«Ніхто більше за українців не хоче закінчити цю війну. Але закінчити її справедливим і міцним миром», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що Росія продовжує застосовувати інформаційні маніпуляції та прагне посіяти розкол серед партнерів нашої країни. Саме тому важливо дотримуватися принципу «нічого про Україну без України», який залишається ключовим у всіх міжнародних переговорах.

Наша держава також зацікавлена у всебічному стратегічному партнерстві зі США, що охоплює гарантії безпеки та розширену оборонну й економічну співпрацю. Під час зустрічі сторони обговорили конкретні кроки, необхідні для подальшого зміцнення партнерських відносин.

Керівник Офісу Президента подякував Кіту Келлогу за конструктивний діалог і предметну зустріч і наголосив на важливості спільної роботи для досягнення справедливого миру.