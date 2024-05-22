Австрія, Албанія та Чилі підтвердили участь у Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, Премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою та Президентом Чилі Габріелем Боричем. Лідери підтвердили, що їхні країни візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Володимир Зеленський подякував за підтримку Саміту й розповів про ситуацію на фронті, зокрема про оборону Харківщини, та захист наших людей у прифронтових містах і селах.

Також під час розмови з Карлом Негаммером Президент зазначив, що Україна цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування наших територій і розраховує на посилення співпраці. Крім того, обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України.

Із Еді Рамою окрему увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру та подальшій оборонній співпраці України з Албанією.

Володимир Зеленський подякував Габріелю Боричу за готовність Чилі приєднатися до міжнародної місії з розмінування територій та повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.