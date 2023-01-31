Австрія є нейтральною державою, але допомагає Україні як захисник життя і спільних цінностей – Володимир Зеленський після зустрічі з Александром Ван дер Белленом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з Федеральним президентом Республіки Австрія Александром Ван дер Белленом, який прибув з візитом до нашої країни.

Глава Української держави відзначив важливість візиту Президента Австрії на чолі делегації, до якої увійшли представники австрійського уряду та голова Спілки міст і громад Австрії, яка представляє 70% австрійського суспільства.

Як повідомив Володимир Зеленський, під час зустрічі в Києві було докладно обговорено питання енергетики, економіки, гуманітарної співпраці, розвитку українських громад – усього того, що допомагає зберігати й відновлювати нормальне життя в час війни.

«Ми також обговорили питання нашої політичної співпраці – у Європі та на інших міжнародних майданчиках», – повідомив Президент України на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Александром Ван дер Белленом.

За словами Володимира Зеленського, під час відвідання деокупованих громад Київської області, зокрема Бучі та Бородянки, члени австрійської делегації змогли на власні очі пересвідчитися, що в цьому протистоянні, яке розв’язала Росія, перед кожною людиною та країною постає вибір, чи залишитися нейтральним, коли зло намагається знищити життя й зруйнувати загальнолюдські цінності, чи все ж таки допомагати захисту життя та спільних цінностей.

«Справді, Австрія є нейтральною державою у військовому сенсі слова. Але в ширшому сенсі, як захисник життя та наших спільних європейських цінностей, Австрія надає підтримку Україні», – зазначив Глава Української держави.

Зокрема, Президент України подякував Австрії за гуманітарну співпрацю та надану допомогу обсягом майже 200 млн євро. Крім того, Австрія допомагає нашій країні в межах Європейського механізму цивільного захисту, є перші результати і в допомозі з відбудовою України.

Володимир Зеленський також відзначив вагому соціальну підтримку українських вимушених переселенців, допомогу в лікуванні та реабілітації українських дітей. Окремо він подякував за програму «Сусід у скруті».

«Ми дякуємо цій програмі, суспільству, громадськості Австрії за те, що було виділено близько 92 мільйонів євро допомоги», – сказав він.

Було відзначено й співпрацю між українськими та австрійськими містами. Так, Інсбрук передає генератори та підтримує громаду Харкова, Лінц відправляє гуманітарні вантажі до міста-партнера Запоріжжя.

«Вагомою є допомога від міста Відня. Домовлено про співпрацю між Бучею та громадою Фьозендорф під Віднем», – розповів Президент України.

Під час переговорів Володимир Зеленський поінформував Александра Ван дер Беллена про ситуацію на фронті, про наміри Росії посилити терор проти України та її громадян. Він розповів колезі про актуальні потреби, щоб протистояти цьому терору, зокрема про системи захисту від ударних дронів, які використовують російські терористи, про системи радіоелектронної боротьби, інші засоби нелетального характеру, якими Австрія могла б суттєво допомогти.

Президент України запросив Австрію активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні, що є нині одним із пріоритетних напрямів. Україна має потребу й у підтримці роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка має значний дефіцит спеціальних пожежних авто.

«Розмінування – це глобальне питання, яке є частиною одного з пунктів формули миру. Там багато різних викликів, і їх треба долати. І, звичайно, ми бачимо Австрію однієї з тих держав, що може увійти до переліку країн, які займатимуться гуманітарними питаннями у формулі миру», – зазначив він.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про намір обговорити з Александром Ван дер Белленом питання формули миру та гуманітарних ініціатив, як, наприклад, Grain from Ukraine. Він подякував Австрії за те, що вона вже долучилася до цієї програми.

Глава Української держави закликав австрійський бізнес і громади вже зараз нарощувати співпрацю з Україною, з українським бізнесом у питаннях відбудови, модернізації енергетики.

«Зима не закінчилась. Енергетична підтримка, генератори тощо – ми в цьому зацікавлені», – сказав він.

Іще одним важливим напрямом Володимир Зеленський назвав забезпечення автомобілями швидкої допомоги звільнених від окупації територій: зараз є потреба у 400-500 швидких.

Під час обговорення співпраці держав на рівні Європейського Союзу Президент України відзначив необхідність подальшого посилення санкцій проти Росії.

«Наша команда наголосила, що держава-терорист має відчувати ціну свого терору та реальне обмеження здатності продовжувати цю війну, цю агресію», – розповів він.

У цьому контексті українська сторона привернула увагу до ситуації з австрійськими бізнесами. Деякі з них попри жахливий російський терор не залишають Росію й продовжують підтримувати державу-терориста своїми податками. Володимир Зеленський акцентував, що це питання потрібно системно обговорити.

«Зокрема, ми наголосили на ситуації щодо «Райффайзен Банку», який не лише працює в РФ, а й ухвалює рішення, наприклад, про «податкові канікули» для мобілізованих у російську армію. Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Я вірю, що це важливе питання, як і багато інших, буде розв’язано на основі наших спільних цінностей – цінностей свободи, демократії, верховенства права та прав людини», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Австрії розповів, що в Бучі та Бородянці на Київщині відчуваються жахи війни, про які раніше можна було дізнатися лише з фільмів чи книжок про Другу світову.

Александр Ван дер Беллен запевнив Україну в солідарності, адже український народ щоденно бореться за свою свободу й захищає спільні європейські цінності та демократію.

«Тому ця війна стосується нас усіх. Австрія – нейтральна країна, але воєнний нейтралітет не означає, що ми так само нейтрально ставимося до цінностей. Якщо одна держава у Європі нападає на іншу, то ми ніколи не будемо байдужо за цим спостерігати», – зазначив Президент Австрії.

Він наголосив, що народ його країни стоїть на боці України й рішуче підтримуватиме український народ усіма можливими способами, зокрема шляхом надання гуманітарної допомоги.

Александр Ван дер Беллен також зазначив, що Україна є частиною європейської сім’ї, тому Австрія підтримує євроінтеграційну перспективу нашої держави та надаватиме практичну допомогу у проведенні необхідних реформ.

За його словами, підписані сьогодні меморандуми про взаєморозуміння у сферах енергетики та захисту довкілля сприятимуть інтенсифікації співпраці між країнами та підтримці реалізації завдань, необхідних для вступу України до ЄС.

Президент Австрії повідомив про виділення 5 млн євро на відновлення трансформаторних підстанцій в Україні.

Александр Ван дер Беллен також наголосив на зацікавленості австрійської сторони зробити внесок у відбудову України.