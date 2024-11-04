Бачимо збільшення кількості північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Доповіді військових – Головком Сирський та начальник Генштабу Баргилевич. Також – міністр оборони України Умєров. Бойова ситуація зараз, усі напрямки. Звичайно, найбільше уваги – донецьким напрямкам. Але бачимо також активність росіян на півдні України. Сили оборони мають забезпечити реагування. Окремо обговорили сьогодні Курську операцію, вже три місяці наших активних дій на Курщині незабаром. І це важливо – тримаємо цю «санітарну зону» у визначених районах поблизу нашого державного кордону. І маємо цінувати значення цієї операції – Курської операції – для поповнення нашого обмінного фонду. Це дуже допомогло звільненню наших людей із російського полону. Я дякую всім солдатам, сержантам та офіцерам, які залучені до активних наших дій на Курщині. Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль.

Сьогодні ж провів Ставку. Зокрема, важливе питання щодо ППО. Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують «шахедів» та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії. Це стосується й посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття «шахедів» дронами, і розвитку наших Сил саме так, щоб нарешті подолати проблему російських авіабомб. Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті. Сьогодні було й багато питань щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони та ракети. Ми збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв. Відповідні доручення я дав і міністру оборони, і на Ставці.

І ще кілька речей.

Говорив із Президенткою Молдови. Привітав Маю Санду з перемогою на виборах та загалом із тим, що курс на реальний суверенітет Молдови витримав випробування. Для всіх держав нашого регіону і реальна безпека, і реальна соціальна справедливість, і реальне подолання бідності – усе це можливе лише за умови реальної інтеграції до спільного європейського простору. Євросоюз – це глобальний суб’єкт. Один із найбільш привабливих світових ринків. Реальний захисник людських прав і можливостей кожної спільноти. Звичайно, є різні внутрішні проблеми та суперечності, зокрема у Європі. Але вибір – коли це вибір європейський – це завжди вибір на користь нормального життя. Того, чого ніколи немає й не буде за таких режимів, як у Москві. Тому важливо, що Молдова залишається з Європою, і ми в Україні завжди готові підтримати наших друзів на шляху інтеграції.

Сьогодні ж говорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за підтримку нашої держави, наших людей. Днями наша команда представила в Канаді деталі Плану перемоги. Канада підтримує План перемоги – і мотиви України, і терміновість цього Плану. Я подякував за проведену в Канаді конференцію щодо повернення всіх наших полонених і всіх наших депортованих. Дорослих і дітей.

Також провів зустріч у Києві з міністром закордонних справ Німеччини Бербок. Я подякував їй за всю німецьку підтримку для України. І ми обговорили ситуацію як у Європі загалом, так і в нашому регіоні – ситуацію зараз. Те, як можна натиснути на Росію, щоб наблизити мир.

І ще одне. Сьогодні професійний день для майже 200 тисяч українців та українок. Усіх працівників «Української залізниці». Я мав нагоду привітати їх, подякувати їм. І, будь ласка, не забувайте завжди дякувати таким людям, хто працює в таких особливих наших галузях, що тримають на собі все інше в країні. Я пишаюся нашими людьми!

Слава Україні!