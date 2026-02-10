Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні була тривала розмова з військовими – Головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін, зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом із військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення – те, що посилить Україну й зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству.

Ми готуємося до двох системних безпекових подій, які будуть на цьому тижні. Перше – формат міністрів оборони держав, які з Україною. Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту. Другий формат – це Мюнхенська безпекова конференція. Україна братиме участь у її роботі, важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою, всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде. Більше спільної активності заради безпеки нам потрібно. Більше спільних виробництв, більше сучасних розробок і, звісно, більше координації. Якщо європейці порізно, багато хто у світі грає проти Європи. Всім нам у Європі потрібна єдність. Саме на це працюємо.

Я хочу подякувати всім державам, хочу подякувати кожному лідеру, кожному народу, які зараз допомагають українській енергетиці – нашим містам, нашим громадам, відновленню після російських ударів. У частині наших регіонів фактично постійно триває відновлення – постійно російські удари, і постійно наші люди повертають світло, повертають енергетику в роботу. Я хочу подякувати кожному, хто працює заради українців, заради світла для наших людей.

Сьогодні в трьох регіонах була найскладніша ситуація з постачанням електрики. Це Харківщина, це Полтавщина, Суми й область. Специфічна проблематика в частині Одеської області – більше на півдні області, де багато будинків з електроопаленням і справді рідко буває така холодна зима, як цими тижнями. Місцева, обласна влада, урядовці мають ресурс, щоб допомогти людям, треба, щоб у кожній громаді це було відчутно. І досі одна з найбільш проблемних ситуацій у столиці – значна кількість будинків без тепла, і я дякую ДСНС України, нашим енергетикам, усім, хто виконує те, про що ми домовлялися на селекторах, щоб у кожного будинку, який залишився без тепла, був достатній доступ до електрики. Це принципова річ, я прошу місцеву владу, всі служби реально це перевіряти постійно. Такий же підхід повинен діяти і в інших містах і громадах. На жаль, є випадки, коли про проблеми немає повних звітів, багато часу втрачається. Розбирали сьогодні такі ситуації в Києві, в Охтирці, у Кривому. Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу тому, що відбувається з будинками в громадах, із мережами, із виконанням обов’язкових рішень на допомогу людям. На всіх рівнях перевіряємо. Відповідальність буде персональною.

Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, як заради самого себе. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!