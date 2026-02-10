Президент України та Прем’єр-міністр Молдови обговорили співпрацю в енергетичному секторі, інфраструктурні проєкти та спільний рух до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав до України вперше після призначення на посаду.

Глава держави подякував за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Молдові.

«Дуже важлива ваша політична підтримка, ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я вважаю, що в нас є спільний погляд на членство у Євросоюзі в майбутньому, і сподіваюся, що в нас буде спільний шлях», – наголосив Президент.

Особлива увага під час зустрічі – енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст. Володимир Зеленський і Александру Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку Росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі.

Прем’єр-міністр Молдови запевнив у подальшій підтримці та повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема генератори та ліки.

Майбутнє членство України та Молдови у Євросоюзі також було однією з ключових тем обговорення. Сторони говорили про наступні спільні кроки й важливість одночасного відкриття переговорних кластерів.

Крім того, ішлося про спільні проєкти в економіці, оборонному виробництві, а також у сферах транспорту та інфраструктури.