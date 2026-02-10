Президент:

Відео
Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони – звернення Президента

10 лютого 2026 року - 20:05

останні новини

10 лютого 2026 року - 20:03

Президент України та Прем’єр-міністр Молдови обговорили співпрацю в енергетичному секторі, інфраструктурні проєкти та спільний рух до Євросоюзу

10 лютого 2026 року - 19:19

На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові; у Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою – звернення Президента

9 лютого 2026 року - 20:47

Президент подякував рятувальникам, які працюють над ліквідацією наслідків російських ударів по українських ТЕЦ і ТЕС та відновлюють електропостачання

8 лютого 2026 року - 21:32

Фотогалерея
Зустріч Президента України зі студентами та викладачами Національного університету «Київський авіаційний інститут»
Зустріч Президента України зі студентами та викладачами Національного університету «Київський авіаційний інститут»

6 лютого 2026 року - 21:56

10 лютого 2026 року - 19:19

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав до України вперше після призначення на посаду. 

Глава держави подякував за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Молдові.

«Дуже важлива ваша політична підтримка, ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я вважаю, що в нас є спільний погляд на членство у Євросоюзі в майбутньому, і сподіваюся, що в нас буде спільний шлях», – наголосив Президент.

Особлива увага під час зустрічі – енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст. Володимир Зеленський і Александру Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку Росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі.

Прем’єр-міністр Молдови запевнив у подальшій підтримці та повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема генератори та ліки.

Майбутнє членство України та Молдови у Євросоюзі також було однією з ключових тем обговорення. Сторони говорили про наступні спільні кроки й важливість одночасного відкриття переговорних кластерів.

Крім того, ішлося про спільні проєкти в економіці, оборонному виробництві, а також у сферах транспорту та інфраструктури.

