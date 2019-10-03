Батьки та діти можуть долучитися до розробки Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті, заповнивши онлайн-анкету

В Офісі Президента України пропонують батькам і дітям долучитися до розробки Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті, взявши участь в онлайн-опитуванні.

В середині вересня в Офісі Президента віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації, уповноважений з прав дитини та представники профільних міністерств погодили план роботи щодо формування Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті. Батьки та діти можуть долучитися до розробки цієї стратегії. Для цього потрібно відповісти на запитання експертів у онлайн-анкеті до 3 листопада.

«92% дітей в Україні до 12 років мають доступ до Інтернету. Інтернет відкриває безліч можливостей для них, проте там є й багато ризиків. Кібербулінг, онлайн-насильство, грумінг (встановлення довірливих відносин з дитиною для подальшого схиляння до статевих стосунків, шантажу, експлуатації. – Ред.) тощо. Тому ми розпочали підготовчий етап розробки Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті», – відзначив уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Розробка Нацстратегії передбачає такі етапи:

1. Проведення дослідження щодо поточного стану проблеми в Україні, зокрема за допомогою онлайн-опитувань серед батьків та дітей, а також партнерів із державного, громадського та приватного секторів.

2. Візит міжнародних експертів до України, який заплановано на 11-15 листопада поточного року з метою налагодження подальшої співпраці.

3. Розробка та презентація рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, обговорення напрацювань та створення плану дій з розробки стратегії (18-19 грудня поточного року).

Рекомендації міжнародних експертів, розроблені за участю профільних представників українського державного, громадського та приватного секторів, стануть підґрунтям майбутньої стратегії із захисту дітей в Інтернеті, яка буде розроблена вже наступного року.

Онлайн-анкети можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки за посиланням.