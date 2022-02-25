Базовий сценарій російського нападу на Україну – зайти в Київ та знищити керівництво держави – Михайло Подоляк

Базовий сценарій спецоперації Російської Федерації проти України – зайти в Київ та знищити керівництво держави. Але Президент Володимир Зеленський залишається в столиці, щоб показати стійкість українського народу. Про це сказав радник керівника Офісу Глави держави Михайло Подоляк на брифінгу в Офісі Президента.

«Сьогодні зрозумілий базовий сценарій спецоперації Російської Федерації. Єдина мета – зайти в Київ та знищити керівництво України, особисто Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Тому відбувається такий шалений тиск саме на Київ. Президент Володимир Зеленський залишається в Києві, бо він має показати, що таке стійкість українського народу», – зазначив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що українські воїни продовжують потужно протистояти ворогу й не віддають йому жодної «п’яді землі».

«Це стосується не тільки Зміїного, це стосується кожного клаптика нашої землі. Україна точно є державою, і сьогодні вона це підтвердила», – зауважив радник керівника Офісу Президента.

За його словами, державний банківський сектор працює.

«Закриваються лише відділення в містах, де є бойові зіткнення, чи на лінії зіткнення», – сказав Михайло Подоляк.

Мобільний зв’язок, енерго- та водопостачання працюють у штатному режимі. Всі несправності ремонтні бригади усувають.

«Транспорт, ключові дороги функціонують у штатному режимі. Безумовно, на них є якісь затори, тому що панічні настрої, на превеликий жаль, теж є», – зазначив радник керівника Офісу Президента.

Він розповів, що в Україні закриті порти та припинено авіасполучення, але більшість потягів курсують згідно з розкладом.

«Наявність пального – це проблема. Є ліміти, є черги на заправках, ми про це говоримо прямо. Щодо товарів загального вжитку – наразі в магазинах товари є в достатньому обсязі. Їх підвозитимуть, принаймні в ті місця, де бойові дії сьогодні не відбуваються. Основні мережі аптечних дистриб’юторів не працюють, але самі аптеки працюють», – сказав Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що всі енергетичні об’єкти взяті під охорону та функціонують під наглядом держави.

«Маємо на сьогодні абсолютно керовану ситуацію в Україні. Це ключове», – резюмував він.