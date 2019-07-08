Без «листів щастя» та «сірих» схем: Президент підписав указ щодо протидії контрабанді та корупції на митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає подолання практики «листів щастя» на митниці. Про це під час брифінгу 9 липня повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук.

За його словами, багато років в Україні функціонує схема «вибивання» коштів із бізнесу – так звані листи щастя, коли правоохоронні органи своїми зверненнями вимагають від ДФС повного фізичного огляду всіх вантажів того чи іншого підприємства, блокуючи тим самим проходження митного кордону. Така практика є неприпустимою. Указ Президента передбачає відповідне доручення щодо цього Генеральній прокуратурі, Службі безпеки та Національній поліції України. ДФС має щомісяця звітувати про кількість доручень від кожного з правоохоронних органів та їхню результативність (не тільки розмір накладених штрафів чи вартість вилученого майна, а й суми фактичних надходжень до державного бюджету).

Олексій Гончарук підкреслив, що через контрабанду бюджет втрачає мільярди доларів на рік. А за часи незалежності Україна перетворилася на своєрідний «хаб» з нелегального постачання сигарет до країн ЄС.

«Євросоюз неодноразово висловлював занепокоєння щодо цього, і це є одним із важливих питань, яке наші партнери піднімають під час наших зустрічей на міждержавному рівні», – зазначив Олексій Гончарук.

Він наголосив, що з цією проблемою можна боротися шляхом заміни кадрів. Саме тому Президент закликав в. о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова ухвалити кадрові рішення щодо керівництва Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць. Адже ці області є осередком контрабанди в Західній Україні.

«Це дуже чіткий сигнал того, що жити, як раніше, не вийде. Потрібно грати за правилами. Ніяких хабарів на рівні центральної влади більше заносити не треба», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Для того, щоб товар, який пройшов іноземних митників, не змінював свого найменування та вартості під час проходження вітчизняного митного контролю, указом передбачено доручення уряду забезпечити синхронізацію інформаційних систем України з аналогічними інформаційними системами іноземних держав.

«Наприклад, з Польщі виходять кросівки або брендова річ, а в Україну заходить секонд-хенд. Так далі працювати не можна», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

За словами Олексія Гончарука, Президент підкреслив, що уряд повинен невідкладно вжити всіх належних заходів, щоб уже цього року стала можливою синхронізація баз даних з іншими країнами. Крім того, Глава держави закликає бізнес та чиновників до припинення «сірих» схем на митниці.

«Ви не домовитеся, у вас немає жодного шансу продовжувати ту діяльність, яку ви зараз ведете. Команда ставатиме дедалі сильнішою. Після парламентських виборів буде новий уряд, новий Генпрокурор. Поки є час і можливість – згортайте «сірі» схеми, змінюйте бізнес-моделі. Звикайте до того, що треба буде жити інакше», – наголосив він.