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Безпека Чорноморського регіону та розвиток двосторонніх відносин: Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії

16 травня 2025 року - 20:52

Безпека Чорноморського регіону та розвиток двосторонніх відносин: Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Головні теми – повне, безумовне припинення вогню, гарантії безпеки, співпраця в енергетичній сфері та розвиток двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський і Росен Желязков обговорили реалізацію проєкту, пов’язаного з добудовою Хмельницької АЕС, та домовилися працювати над розв’язанням цього питання.

Окрема увага – перемовинам української та російської делегацій у Стамбулі, а також збільшенню тиску на Росію заради припинення вогню та досягнення миру. Крім того, лідери обговорили співробітництво в межах коаліції морського розмінування з Туреччиною та Румунією, а також напрацювання надійних гарантій безпеки, які важливі для всього Чорноморського регіону.

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії приділили увагу оборонній співпраці.

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