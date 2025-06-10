Безпека Південно-Східної Європи та Чорного моря є неподільною – Володимир Зеленський

Під час саміту Україна – Південно-Східна Європа Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів продовжувати оборонну підтримку України, зберігати єдність і стійкість до гібридних загроз, посилювати кіберзахист та розвивати співпрацю в галузі інфраструктури.

«Ви всі бачите: Путін не хоче закінчувати цю війну. Він вірить, що, доки він може воювати й домінувати над своїми сусідами, він залишається політично живим. Але, незалежно від того, у що він вірить, наше завдання – змусити Росію опинитися в ситуації, коли вона повинна буде шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Це абсолютно можливо», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що оборонна підтримка України потрібна для захисту від російських атак і для того, щоб Росія відчула ціну війни на своїй території. Іншим важливим інструментом, за словами Глави держави, є санкції, зокрема проти російських нафтових танкерів і фінансового сектору.

«І щодо обмеження ціни на нафту: обмеження в 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому разі це зрозуміло. Це правда. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів – це рівень, який справді змінить мислення в Москві», – переконаний Президент.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на тому, що всі учасники саміту поділяють інтерес до розширення ЄС і міцності НАТО.

«Цього року Україна потребує чіткого рішення щодо переговорних кластерів. Ми виконали всі умови. Блокування прогресу зараз лише марнує час для всієї Європи. Усі наші країни мають значення та заслуговують на справедливе розширення. Те саме стосується НАТО», – наголосив він.

Крім того, Глава держави закликав розвивати співпрацю в галузі інфраструктури. Ідеться про транспортні шляхи, енергетику, комунікації та цифрові системи.

Учасники саміту також обговорили стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетичну безпеку, розмінування, повоєнну відбудову, реабілітацію, оздоровлення та підтримку військовослужбовців, дітей і ветеранів.

У саміті взяли участь: Президентка Молдови Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Чорногорії Яков Мілатович, Президент Сербії Александр Вучич, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Саміт Україна – Південно-Східна Європа відбувся вже вчетверте, але вперше – в Україні. Попередні заходи приймали Греція, Албанія та Хорватія. Цей формат був започаткований 2023 року для підтримки України та спільної протидії наслідкам російської агресії.