Безпекова ситуація на Одещині: Президент провів нараду з керівництвом області

У межах робочої поїздки на Одещину Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про підготовку до опалювального сезону, захист об’єктів енергетики та підключення плавучих електростанцій, а також доповів про будівництво фортифікаційних споруд у регіоні.

Під час наради обговорили компенсації людям за зруйноване житло, роботу портової інфраструктури та функціонування зернового коридору.

Глава держави також заслухав доповіді про оперативну та криміногенну обстановку.

Начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Юрій Петрів розповів про ситуацію на державному кордоні в Одеській області.