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Безпекова ситуація та зміцнення України: Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

25 вересня 2024 року - 23:55

Безпекова ситуація та зміцнення України: Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 

«Дякую за ті рішучі кроки, які Велика Британія зробила із самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую, що ви разом із нами протягом усього цього часу», – сказав Глава держави. 

Кір Стармер зазначив, що зустрівся з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити виклики, із якими стикається Україна, та вкотре підтвердити непохитну підтримку. 

«А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними», – додав Прем’єр-міністр Великої Британії. 

Головні теми перемовин – безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці. 

Також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна – НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.
 

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