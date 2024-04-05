Безпекова та соціально-економічна ситуація на Чернігівщині: Президент провів координаційну нараду в області

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації в регіоні.

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус доповів про соціально-економічне становище, відновлення деокупованих територій та облаштування фортифікаційних і оборонних споруд. За його словами, упродовж 2023 року російські окупанти випустили понад 15 тис. снарядів по прикордонних населених пунктах області. Там проживають 15 тис. людей. Цього року прикордоння Чернігівщини обстріляли вже 747 разів і випустили майже 4 тис. снарядів.

В’ячеслав Чаус також розповів, що розмінування області триває і є потреба у відповідній техніці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що з початку цього тижня на Чернігівщині почали працювати два додаткові розрахунки ДСНС, у регіон відправлять іще один автомобіль механізованого розмінування. Це дасть змогу вдвічі швидше розміновувати сільськогосподарські угіддя.

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА, в області вже відновили майже 70% пошкодженого російськими обстрілами житла. Зокрема, за програмою «єВідновлення» людям виплатили понад 580 млн грн.

Учасники наради разом із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим обговорили можливість очного навчання у школах у прикордонних громадах Чернігівщини. Президент доручив Кабінету Міністрів виділити додаткові кошти для забезпечення укриттями повнокомплектних шкіл області.

Глава держави також заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку, готовність військових частин до виконання завдань та протидію ворожим диверсійно-розвідувальним групам.

Керівники обласних управлінь СБУ та Нацполіції доповіли про безпекову та криміногенну ситуацію в регіоні.