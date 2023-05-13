Більше безпеки, більше співпраці, більше можливостей повернути мир – Володимир Зеленський за результатами переговорів із Джорджею Мелоні в Римі

У межах офіційного візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Глава Української держави висловив подяку особисто Джорджі Мелоні, Президенту Італії та всьому італійському народові за всебічну підтримку, рішення, які рятують життя українців, а також за прихисток в Італії українських сімей із дітьми, які постраждали через агресію Російської Федерації. Він наголосив, що Україна цього ніколи не забуде.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ Володимир Зеленський повідомив, що головною темою його сьогоднішніх переговорів із Прем’єр-міністром Італії було питання безпеки.

«Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема безпекову та військову. Є дуже важливе рішення щодо захисту нашого неба», – розповів він.

Президент поінформував голову італійського уряду про те, як цієї ночі українські захисники неба відбили чергову російську атаку на територію України ударними безпілотниками «Шахед».

«Передусім я хочу подякувати за допомогу в порятунку життів людей. Все, що ми разом робимо заради безпеки, – це те, що захищає українські родини, захищає дітей, захищає оселі наших цивільних і життя наших воїнів», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив подяку Джорджі Мелоні, а також колишньому Прем’єр-міністру Італії Маріо Драґі за те, що вони відвідували Україну й особисто бачили руйнівні наслідки розв’язаної Росією кривавої війни.

Глава Української держави також запросив усіх політичних лідерів та громадських діячів Італії відвідати нашу країну, поспілкуватися особисто зі звичайними українцями й на власні очі побачити, що там накоїв режим Володимира Путіна.

Другою темою розмови Президента України та Прем’єр-міністра Італійської Республіки була реалізація формули миру, яка покликана припинити російську агресію та не допустити її повторення в майбутньому.

«На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру знову ракетами й артилерією. Її не цікавить мир, ми всі повинні це усвідомлювати. Вони не хочуть миру. Але мир дуже цікавить нас, українців, передусім. І наших партнерів – я це бачу, – зокрема Італію. Українська формула миру – це десять пунктів, які комплексно усувають загрози для миру. Десять дуже конкретних кроків», – наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема, він акцентував, що один із пунктів формули миру передбачає повернення в Україну всіх українців, які перебувають у полоні в Росії, а також усіх дітей і дорослих, силою депортованих на територію РФ.

«Це надзвичайно чутлива тема для мене, для нас: тисячі українських дітей вивезені на територію держави-агресора. Достеменно відомо про 19 393 дитини – це конкретика з іменами та прізвищами. Їх вкрала Росія. Але реальна кількість може бути значно більшою – мінімум 200 тисяч дітей перебували на територіях, які зараз окупувала Росія, тому ми не знаємо про долю всіх цих діточок», – сказав Президент України.

Він наголосив на необхідності діяти максимально швидко, щоб повернути викрадених Росією маленьких українців на батьківщину.

Крім того, як зазначив Глава держави, країнам Європи варто й надалі зменшувати залежність від Росії, зокрема від її енергоносіїв, щоб в агресора не було можливості для маніпуляцій.

«Один з елементів цього – санкції. Я дякую за підтримку санкцій проти агресії Росії», – наголосив він.

У контексті європейської інтеграції Президент України зауважив, що наша держава попри війну обов’язково реалізує рекомендації Єврокомісії, які отримала торік.

«Для нас це велика мотивація – бути серед рівних, стати членом Європейського Союзу. Буде правильно, коли вже цього року Європейська рада схвалить рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС», – заявив Володимир Зеленський.

Щодо взаємодії України з НАТО Глава держави наголосив на важливості узгодити політичні рішення з реальною співпрацею.

«Ми вже змістовніші в обороні та співпраці, ніж політичні межі, що існують зараз для України й НАТО. Україна вже захищає спільну свободу так, як це робив би будь-який член Альянсу. Тож буде правильно, якщо політичні рішення йтимуть за реальністю», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський заявив, що очікує від Саміту НАТО у Вільнюсі визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, а також чіткого розуміння гарантій безпеки для нашої держави на час до вступу в НАТО.

«Отже, як результат сьогоднішніх переговорів – передусім велика подяка – моя особиста та українського народу – вам. Друге: більше безпеки, більше співпраці, більше можливостей повернути мир», – зазначив Президент України.

У контексті післявоєнної відбудови України сторони обговорили підготовку підґрунтя для участі українського та італійського бізнесу у проектах з відновлення. «Ми дуже в цьому зацікавлені. Це додасть добробуту й сили як українцям, так і італійцям», – сказав Президент і подякував Джорджі Мелоні за проведену 26 квітня конференцію щодо відбудови України.

Зі свого боку голова уряду Італії наголосила, що її країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно. За її словами, Італія та італійський народ і далі надаватимуть допомогу Україні як у межах двосторонньої, так і в межах багатосторонньої співпраці.

Джорджа Мелоні зазначила, що Італія цілковито підтримує всі санкції проти Росії задля досягнення справедливого миру, а також працюватиме разом із партнерами для надання допомоги Україні озброєнням.

«Жодний несправедливий мир не може нав’язуватися Україні, і будь-яка мирна угода має підтримуватися українським народом. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії й атакувати цивільні цілі», – переконана вона.

Прем’єр-міністр Італійської Республіки зазначила, що Італія підтримує формулу миру, запропоновану Президентом України.

Джорджа Мелоні акцентувала, що сьогодні в Україні триває боротьба, зокрема, за те, щоб захистити європейські цінності, які є спільними для громадян усіх країн Європи.

«Тому ми продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку для сприяння поступовій інтеграції України до ЄС», – сказала очільниця уряду Італії.

За її словами, потрібно посилити й співпрацю України з НАТО, про що йтиметься на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Джорджа Мелоні задекларувала подальшу підтримку Чорноморської зернової ініціативи для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також відновлення критичної інфраструктури України, співпраці між двома країнами в медичній сфері, захисту українського культурного надбання.

«Наша взаємодія, особиста дружба є гарантією всіх цих напрямів співпраці. Я переконана, що Україна переможе, відродиться ще сильнішою та більш процвітаючою», – підсумувала Джорджа Мелоні.