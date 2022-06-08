Битва за Сєвєродонецьк, мабуть, одна з найважчих за цю війну, і зокрема там вирішується доля Донбасу – звернення Президента України

Українці! Українки!

Усі наші захисники й захисниці!

Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012 – чемпіонат Європи з футболу, який об’єднав усіх українців, українців і поляків, українців та абсолютну більшість європейців.

Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – у нас у столиці, в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на «Донбас Арені». Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі.

Якраз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – із Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть із частини території Грузії. Це просто знущання окупантів з людей, які все прекрасно пам’ятають.

10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія. Принесла якраз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи.

Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І, звичайно, – нові матчі команд світового рівня на «Донбас Арені».

Я вдячний Президенту Польщі Анджею Дуді, другу всіх українців, за те, що він вирушив зараз у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави. Саме в цьому червні маємо отримати рішення щодо кандидатства. І всі наші друзі, всі наші дипломати зараз працюють для цього, працюють на повну.

Разом з Анджеєм мала поїхати й Президентка Словаччини Зузана Чапутова – планувалась така спільна ініціатива двох лідерів. Завадив позитивний тест на ковід. Що ж, такі умови нашого життя зараз. Бажаю Зузані якнайшвидшого одужання.

Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцом. Також про рішення на користь України щодо кандидатства, яке насправді буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже справді глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, у глобальній продовольчій кризі.

Звернувся сьогодні до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів. Захід хоча й непублічним був, але все ж дуже вагомий, потужний. Запросив їх інвестувати в Україну. Інвестуйте.

Також поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. Це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу. Обговорили, як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку й не підтримувати своїми податками цю війну.

Для мене дуже важливо побачити, що в такій аудиторії – а це, ще раз підкреслю, представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було б правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість у суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще недостатньо тиску на Російську Федерацію для припинення цієї війни.

Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат.

Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу.

Також підписав укази про нагородження наших героїв. 285 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 68 із них – посмертно.

Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава нашим героям, які захищають державу!

Слава Україні!