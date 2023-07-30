Бразилія та Президент Лула да Сілва могли б допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Бразилія та Президент Лула да Сілва могли б багато зробити для закінчення війни в Україні, зокрема допомогти в реалізації одного з пунктів Української формули миру. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю журналісту бразильського мовника Globo.

«Я знаю, що Президент Лула і бразильське суспільство підтримують український суверенітет і територіальну цілісність», – зауважив він.

Володимир Зеленський переконаний, що Бразилія обов’язково має бути учасницею процесу імплементації запропонованої Україною Формули миру, зокрема реалізації пункту щодо глобальної продовольчої безпеки, адже допомога нашій країні в експорті агропродукції – це також допомога іншим державам, які потерпають від нестачі продовольства й можуть опинитися на межі голоду.

Президент України також висловив думку про те, що Бразилія та її лідер могли б предметно допомогти нашій державі в гуманітарній сфері. Наприклад, спеціальною технікою для розмінування територій, щоб українські фермери не боялися загинути на своєму полі, вирощуючи та збираючи врожай.

«Я вважаю, що сьогодні Президент Лула має залучити всі свої можливості, щоб наближати мир. Кожен лідер несе відповідальність за те, чи є зараз у світі війна, чи немає», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави заявив, що хотів би зустрітися з бразильським колегою. На його переконання, важливо, щоб Президент і народ Бразилії почули його особисто й отримали правдиву інформацію про події в нашій країні.

«Тоді й відносини між нашими державами будуть тільки кращими й міцнішими. У цьому, я впевнений, наші народи абсолютно зацікавлені», – додав Володимир Зеленський.

Як наголосив Глава держави, для України сьогодні дуже важлива позиція Бразилії та інших країн Латинської Америки. За його словами, Президент Лула да Сілва міг би відіграти провідну роль в організації багатосторонньої зустрічі України з лідерами латиноамериканських держав, щоб вони більше дізналися про нашу країну.