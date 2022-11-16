Будь-які питання, що стосуються закінчення війни в Україні, мають обговорюватися публічно – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що будь-які питання, що стосуються переговорів про закінчення війни в Україні, мають виноситися в публічну площину, і наша країна на саміті «Групи двадцяти» вже озвучила свої пропозиції щодо встановлення миру. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Президент України зазначив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країн щодо можливих переговорів з російською стороною. Як наголосив Володимир Зеленський, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.

Володимир Зеленський зазначив: щоб у світових лідерів не було жодних питань стосовно готовності України до переговорів, він на саміті «Групи двадцяти» виступив із пропозиціями, спрямованими на досягнення миру в нашій країні.

«Я вважаю, що це формула миру для всього світу. Тому що кожна держава може знайти там своє місце й бути лідером у тій чи іншій ініціативі – у подоланні складнощів того чи іншого пункту із цих десяти», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що після нещодавніх перемог України низка держав світу зрозуміла міфічність розповідей про міць російської армії.

Президент також зауважив, що його не цікавить майбутнє Росії, бо це не пріоритет для України.

«Ми маємо займатися своєю державою. Ми повинні зробити так, щоб наші сусіди не спробували атакувати нас знову. І це наше завдання, ми повинні його виконувати», – резюмував Володимир Зеленський.