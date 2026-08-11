Буде більше українських дипстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні була важлива розмова з військовими – з Головнокомандувачем Збройних Сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачами СБС та ДШВ, а також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші дипстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети й скорегували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших Сил оборони України: уражено ще один об’єкт російської нафтопереробної галузі, і відстань значна – більш ніж 2,5 тисячі кілометрів, і це в Тобольську в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших дипстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських дипстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру. Я хочу сьогодні подякувати всім небайдужим засобам масової інформації, всім журналістам, усім медіа, всім блогерам та подкастерам світу, які показують і розповідають правду про те, що відбувається в цій війні, як відбувається. Це вперше в історії Росії, коли в них уже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. Це не тільки про життя людей в Україні, не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас, в Україні, – у Європі – північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону. Тому коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам із ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитися війни. Треба всім у нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей.

Я говорив сьогодні зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Наша команда зараз буде в регіоні, і є речі, які вже добре розвиваються в наших відносинах. Я розраховую на взаємність у підтримці. Будуть контакти й з іншими країнами регіону Близького Сходу та Затоки.

І ще одне.

Цілий день тривають роботи в Одесі – відновлюють електрику. Вже більшій частині споживачів електрику дали, але ще є над чим попрацювати. Я дякую кожному й кожній у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях, у ДСНС України, хто залучений до цієї роботи. Станом на вечір ще майже 70 тисяч сімей були без світла. Всі необхідні сили залучені. Були російські удари по енергообʼєктах та іншій критичній інфраструктурі на Сумщині, Дніпровщині, у Запорізькій області, на Харківщині. Всюди є негайне реагування наших служб. Я дякую за цю роботу. Я дякую всім, хто дбає про Україну та українців!

Слава Україні!