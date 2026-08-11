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Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Сербії реалізацію проєктів у галузі транспорту, інфраструктури, підтримку енергетики та гуманітарну допомогу українцям

8 серпня 2026 року - 17:25

Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Сербії реалізацію проєктів у галузі транспорту, інфраструктури, підтримку енергетики та гуманітарну допомогу українцям

У Белграді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

Глава держави розповів про наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по нашій країні, зокрема тієї, що відбулася в ніч на суботу.

Президент і Прем’єр-міністр детально обговорили можливості для реалізації спільних економічних проєктів, у яких зацікавлені обидві країни.

Зокрема, ішлося про співпрацю в галузі транспорту для покращення сполучення між країнами, зміцнення регіональної логістики, розвитку Дунайського коридору та тіснішої інтеграції між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом.

Окрема увага – підтримці української енергетики та підготовці до зими. Президент подякував Сербії за виділення 2 мільйонів євро цьогоріч на підтримку енергетичного сектору України.

Говорили й про перспективи участі Сербії у відновленні України, зокрема у відбудові одного з постраждалих українських міст.

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Офіційний візит Президента України до Сербії

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У Белграді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Сербії Александром Вучичем під час свого першого офіційного візиту до країни, 8 серпня 2026 року.
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