Президент України обговорив із Прем’єр-міністром Сербії реалізацію проєктів у галузі транспорту, інфраструктури, підтримку енергетики та гуманітарну допомогу українцям

У Белграді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

Глава держави розповів про наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по нашій країні, зокрема тієї, що відбулася в ніч на суботу.

Президент і Прем’єр-міністр детально обговорили можливості для реалізації спільних економічних проєктів, у яких зацікавлені обидві країни.

Зокрема, ішлося про співпрацю в галузі транспорту для покращення сполучення між країнами, зміцнення регіональної логістики, розвитку Дунайського коридору та тіснішої інтеграції між Україною, Західними Балканами та Європейським Союзом.

Окрема увага – підтримці української енергетики та підготовці до зими. Президент подякував Сербії за виділення 2 мільйонів євро цьогоріч на підтримку енергетичного сектору України.

Говорили й про перспективи участі Сербії у відновленні України, зокрема у відбудові одного з постраждалих українських міст.