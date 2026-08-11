Президент України провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський продовжує контакти з друзями й партнерами України, щоб безпеки було більше. Сьогодні Глава держави провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Лідери обговорили площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд говорили про кроки, які зроблять найближчим часом у межах Drone Deal між нашими країнами.

Його Високість розповів про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи.

Лідери скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки, що є глобальною потребою.