Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні є наші нові санкції – пакет проти російської діяльності в Арктиці. Це для Росії – дуже прибуткова справа: значну частину ресурсів, які ворог продає щорічно, вони видобувають саме на тих землях, у тих акваторіях, які знаходяться в Арктиці. Йдеться про десятки мільярдів доларів щорічно. Ми працюємо з партнерами, щоб так само, як щодо танкерного флоту, так само, як щодо російських нафтових компаній, – щоб партнери працювали й проти всього того обсягу ресурсів, які росіяни продають з Арктики. Це справедливо. Будь-який спосіб обмежити російські доходи – це ефективна протидія війні. Також ми синхронізували 19-й пакет санкцій Євросоюзу, як я й обіцяв, в нашій юрисдикції, важливо, щоб так само це зробили інші країни Європи, які поза межами ЄС, зокрема Норвегія, Швейцарія, Британія. Партнери нас чують – беруть наші пропозиції. Загалом у нас дуже непогана координація в санкційній роботі, тож будемо й надалі розширювати тиск на Росію за цю війну. Також я доручив готувати нові наші рішення РНБО України проти російського виробництва зброї, проти їхніх схем обходу санкцій, проти російської пропаганди і також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали Росію та заробітки з нею в час війни. Діяльність таких осіб має бути заблокована.

Ми готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки. Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти. Багато, зокрема, питань щодо списання майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів.

Важливо також відзначити наші підрозділи, наших воїнів, які роблять дійсно новаторські речі і в боях, і в порятунку поранених. Я вдячний усім дійсно небайдужим нашим людям, які роблять абсолютно все можливе, щоб захищати українські позиції, знищувати окупанта й рятувати наших людей після поранень. Цими днями надзвичайно добре відзначилися хлопці з нашого 1-го окремого медичного батальйону, які займаються евакуацією поранених на сході нашої держави. Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг – і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене. Дякую за це! Сьогодні я підписав указ про відзначення учасників операції державними нагородами. Ми будемо масштабувати всю саме таку технологічну основу нашої армії – більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів – усіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягти результатів у бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів.

І ще одне. Готуємо домовленості з європейськими партнерами щодо нових наших можливостей у захисті, в активних діях. Найближчими тижнями – у листопаді – ми маємо це фіналізувати. Будуть нові пакети підтримки для України. І ще – важлива угода для наших військових спроможностей.

Слава Україні!