Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

6 листопада 2025 року - 20:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону за унікальну евакуацію пораненого воїна, який провів 33 доби на тимчасово окупованій території в оточенні росіян

6 листопада 2025 року - 20:10

Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

6 листопада 2025 року - 20:09

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

6 листопада 2025 року - 18:05

Президент України провів розмову з Президентом Кенії

6 листопада 2025 року - 17:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:37

Перейти до всіх галерей

Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

6 листопада 2025 року - 20:09

Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні є наші нові санкції – пакет проти російської діяльності в Арктиці. Це для Росії – дуже прибуткова справа: значну частину ресурсів, які ворог продає щорічно, вони видобувають саме на тих землях, у тих акваторіях, які знаходяться в Арктиці. Йдеться про десятки мільярдів доларів щорічно. Ми працюємо з партнерами, щоб так само, як щодо танкерного флоту, так само, як щодо російських нафтових компаній, – щоб партнери працювали й проти всього того обсягу ресурсів, які росіяни продають з Арктики. Це справедливо. Будь-який спосіб обмежити російські доходи – це ефективна протидія війні. Також ми синхронізували 19-й пакет санкцій Євросоюзу, як я й обіцяв, в нашій юрисдикції, важливо, щоб так само це зробили інші країни Європи, які поза межами ЄС, зокрема Норвегія, Швейцарія, Британія. Партнери нас чують – беруть наші пропозиції. Загалом у нас дуже непогана координація в санкційній роботі, тож будемо й надалі розширювати тиск на Росію за цю війну. Також я доручив готувати нові наші рішення РНБО України проти російського виробництва зброї, проти їхніх схем обходу санкцій, проти російської пропаганди і також проти осіб з українським громадянством, проти колаборантів, які обрали Росію та заробітки з нею в час війни. Діяльність таких осіб має бути заблокована.

Ми готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки. Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти. Багато, зокрема, питань щодо списання майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів.

Важливо також відзначити наші підрозділи, наших воїнів, які роблять дійсно новаторські речі і в боях, і в порятунку поранених. Я вдячний усім дійсно небайдужим нашим людям, які роблять абсолютно все можливе, щоб захищати українські позиції, знищувати окупанта й рятувати наших людей після поранень. Цими днями надзвичайно добре відзначилися хлопці з нашого 1-го окремого медичного батальйону, які займаються евакуацією поранених на сході нашої держави. Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, цей наш наземний дрон допоміг – і зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене. Дякую за це! Сьогодні я підписав указ про відзначення учасників операції державними нагородами. Ми будемо масштабувати всю саме таку технологічну основу нашої армії – більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів – усіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягти результатів у бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів.

І ще одне. Готуємо домовленості з європейськими партнерами щодо нових наших можливостей у захисті, в активних діях. Найближчими тижнями – у листопаді – ми маємо це фіналізувати. Будуть нові пакети підтримки для України. І ще – важлива угода для наших військових спроможностей.

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку