Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента
Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента

5 листопада 2025 року - 20:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

6 листопада 2025 року - 18:05

Президент України провів розмову з Президентом Кенії

6 листопада 2025 року - 17:48

Олена Зеленська взяла участь у третьому Форумі ментального здоров’я

6 листопада 2025 року - 15:35

Україна синхронізувала санкції з Євросоюзом і запровадила обмежувальні заходи проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці

6 листопада 2025 року - 14:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:37

Перейти до всіх галерей

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

6 листопада 2025 року - 18:05

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Лідери обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в регіоні. Є конкретні рішення, які обов’язково будуть реалізовані.

Крім того, говорили про оборонну взаємодію і проєкти, над якими Україна та Болгарія можуть працювати разом. Інструмент Євросоюзу SAFE дає багато можливостей для цього. Володимир Зеленський запропонував Росену Желязкову проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Президент і Премʼєр-міністр домовилися, що команди опрацюють усі деталі.

Глава держави також подякував Росену Желязкову за важливі сигнали щодо подальшої підтримки.

Версія для друку