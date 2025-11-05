Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Лідери обговорили зміцнення енергетичної співпраці та узгодили кроки, які допоможуть енергетичній безпеці в регіоні. Є конкретні рішення, які обов’язково будуть реалізовані.

Крім того, говорили про оборонну взаємодію і проєкти, над якими Україна та Болгарія можуть працювати разом. Інструмент Євросоюзу SAFE дає багато можливостей для цього. Володимир Зеленський запропонував Росену Желязкову проєкти спільного виробництва, включно з тими, що стосуються підвищення рівня безпеки в Чорному морі. Болгарія зацікавлена у співпраці з Україною. Президент і Премʼєр-міністр домовилися, що команди опрацюють усі деталі.

Глава держави також подякував Росену Желязкову за важливі сигнали щодо подальшої підтримки.