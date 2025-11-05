Президент України провів розмову з Президентом Кенії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто.

Глава держави поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури й подякував за слова підтримки.

Володимир Зеленський і Вільям Руто обговорили рекрутинг іноземних громадян із боку Росії на її злочинну війну. Україна та Кенія знають про всі шахрайські методи й тісніше працюватимуть для припинення цього.

Також президенти говорили про двосторонні відносини та спільні проєкти. Лідери домовилися, що команди будуть працювати над ними.

Окремо торкнулися питання українських дітей. Цього місяця Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Глава держави подякував за те, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Кенії.