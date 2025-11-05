Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента
Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень – звернення Президента

5 листопада 2025 року - 20:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

6 листопада 2025 року - 18:05

Президент України провів розмову з Президентом Кенії

6 листопада 2025 року - 17:48

Олена Зеленська взяла участь у третьому Форумі ментального здоров’я

6 листопада 2025 року - 15:35

Україна синхронізувала санкції з Євросоюзом і запровадила обмежувальні заходи проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці

6 листопада 2025 року - 14:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:37

Перейти до всіх галерей

Президент України провів розмову з Президентом Кенії

6 листопада 2025 року - 17:48

Президент України провів розмову з Президентом Кенії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто.

Глава держави поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури й подякував за слова підтримки.

Володимир Зеленський і Вільям Руто обговорили рекрутинг іноземних громадян із боку Росії на її злочинну війну. Україна та Кенія знають про всі шахрайські методи й тісніше працюватимуть для припинення цього.

Також президенти говорили про двосторонні відносини та спільні проєкти. Лідери домовилися, що команди будуть працювати над ними.

Окремо торкнулися питання українських дітей. Цього місяця Україна представить в ООН резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Глава держави подякував за те, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Кенії.

Версія для друку