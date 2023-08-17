Будуємо арсенал вільного світу разом – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Перше. Фронт. Почав цей день із селекторної наради з військовими, розвідкою, урядовцями. Ситуація на передовій. Оборона позицій, просування вперед – наші наступальні дії. Забезпечення воїнів. Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини.

Друге. Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна й дуже потрібна система ППО. Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!

Третє. Традиційно у Софії Київській прийняв вірчі грамоти від нових послів, які прибули працювати в Україну. Німеччина, Індонезія, Швеція, Чилі, Колумбія, Перу. Звичайно, переговорив сьогодні з усіма новими послами.

Четверте. Кілька ґрунтовних нарад з урядом. Окрема нарада з Прем’єр-міністром Шмигалем. Логістика для України, для наших виробників. Питання експорту. Додаткова підтримка для нашої оборони. Посилення України разом з нашими сусідами у Європейському Союзі.

Потім у розширеному складі – голова уряду, Мінстратегпром, Міноборони, МЗС, профільні заступники керівника Офісу – говорили про Форум оборонних індустрій. Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці.

Форум плануємо як першу фіксацію досягнень нашого оборонно-промислового комплексу. Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом.

П’яте за сьогодні. Як і завжди. Вдячність усім, хто б’ється заради України, хто працює заради оборони. Кожному й кожній – дякую! Особливо відзначу воїнів 117-ї окремої механізованої бригади. Оріхівський напрямок. Дякую за вашу силу, воїни!

Є за що подякувати спецпризначенцям, які захищають північні області нашої держави. Молодший сержант Кирило Мельник і капітан Артем Частіков – дякую вам, хлопці!

3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії, 66-й окремий гаубичний артилерійський дивізіон 406-ї бригади та 3-й артилерійський дивізіон 44-ї бригади. Дякую вам усім, воїни, за вашу влучність і вміння знищувати окупантів. І це вже вкотре честь для мене – відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую!

Слава всім нашим героям!

І ще кілька речей.

Сьогодні моїм указом уведено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки «воєнкомів» і загалом роботи центрів комплектування. Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону.

В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам.

Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз.

Слава Україні!