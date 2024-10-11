Це план абсолютно чітких і реалістичних кроків: Володимир Зеленський представив План перемоги Олафу Шольцу

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Ця зустріч – уже третя за нинішню осінь, але саме її Глава держави назвав найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення.

Президент представив Олафу Шольцу План перемоги та обговорив із канцлером ключові аспекти Плану.

«Цей План є мостом до проведення результативного Саміту миру, який справді поставить крапку у війні. Тобто цей План не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Німеччині та особисто Олафу Шольцу за весь спектр наданої допомоги: оборонну, економічну, політичну, а також, зокрема, за участь у першому Саміті миру та підтримку Формули миру.

«Німеччина найбільше допомогла нам із ППО. І це факт. Це врятувало тисячі життів українців і дає нашим містам і селам захист від російського терору», – зазначив Президент.

Окремий фокус переговорів – реалізація положень двосторонньої безпекової угоди наступного року, робота спільних підприємств із ремонту бронетехніки на території України та запуск спільного виробництва озброєнь. Володимир Зеленський також запропонував Олафу Шольцу розглянути можливість фінансування українського виробництва далекобійних засобів.

Канцлер Німеччини запевнив у тому, що наступного року ФРН продовжить військову підтримку України.

«Крім того, до кінця року ми за підтримки наших партнерів: Бельгії, Данії, Норвегії – поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. Він містить також ППО – IRIS-T, Skynex, Gepard, гаубиці, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси», – сказав Олаф Шольц.