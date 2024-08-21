Це правильно й потрібно для держави, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя – виступ Президента на VII Міжнародному ветеранському форумі

Шановні наші захисники, шановні наші захисниці!

Шановні рідні наших воїнів, наших героїв!

Шановні присутні наші іноземні гості!

Панове генерали!

Друзі України!

Вже традиція, мені здається, дуже важлива, що напередодні нашого свята незалежності України ми вшановуємо наших ветеранів – наших воїнів, українців і українок, які зробили й роблять усе, щоб зберегти нашу українську незалежність. І так само, як фактом нашої історії став героїчний український захист, фактом історії має стати й обов’язково стане українська перемога. І це має бути збереження нашої повноцінної державної незалежності, всієї нашої держави та справжньої нашої єдності, досягнутої в цей час, час єдності українського народу – збереження всього цього для всіх наших наступних поколінь українців.

І в цьому в нас є велика надія саме на ветеранську спільноту України. На всіх тих людей, які у війську та в цивільному житті довели, що їм точно не байдуже, чи бути Україні, і які точно знають ціну незалежності нашої держави. Будь-яка нація, яка пройшла шлях трансформації та здобула своє місце серед справжніх лідерів світу, спиралась на цьому шляху на ті чи інші ключові спільноти в суспільстві – спільноти змін. І зараз у нас, у нашій державі, такою спільнотою можуть стати саме ветерани – кожен і кожна, хто бажає після захисту України стати провідником змін для України. І, зокрема, на суспільному рівні, у громадському житті, у кожній нашій українській громаді. Щоб активність ветеранських бізнесів, ветеранських просторів, ветеранських хабів, де можна буде отримати всю потрібну підтримку, а також громадська активність ветеранів – щоб усе це означало не лише гарантовану присутність у кожній нашій громаді справжнього, незалежного й патріотичного духу, але й загалом – український розвиток та впевнене наше зростання – економічне, соціальне й культурне, якого ми як нація дуже потребуємо. Так має бути, бо це правильно й потрібно для держави, для всіх наших людей, для нашого розвитку, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і щоб ветерани, які бачать себе провідниками змін, справді могли стати одним із найнадійніших джерел сили для України після цієї війни.

Саме з цією метою має бути організована державна політика – українська ветеранська політика. Ключовий сенс такої політики героїв – це шана до захисників і захисниць України, їх захист, реальна підтримка – дієва, без бюрократії, та рівною мірою з шаною – справжні можливості й надалі реалізувати себе заради України й українців та заради свого власного розвитку, заради своєї сім’ї, своєї громади та всієї нашої держави. Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади – і міністерство та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах.

Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це документи, що відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави. Урядовці сьогодні тут – пане Прем’єр-міністре і пане Голово Верховної Ради, всі наші міністри присутні, всі тут, на форумі, мають представити деталі нашої Національної стратегії. І я прошу вас, наших захисників і захисниць, бути справді активними, енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала подальший розвиток України.

І ще одне.

Зараз я повернувся щойно з нашої Сумщини – із прикордоння, із тих районів у прикордонні, що межують із ворогом і звідки наші підрозділи надзвичайно ефективно відповідають Росії саме на її вторгнення, відправляючи війну туди, звідки Росія цю війну й принесла на нашу землю, – ми відправляємо їм додому. І це абсолютно справедливо. Але окрім справедливості, це також дуже ефективно. Ми всі маємо розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території. І ця героїчна робота усе більш влучна, усе більш далекобійна, усе більш результативна. Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині та на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області та вже майже щоденні удари по російських військових обʼєктах – усе це наш системний шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України.

Я впевнений, що ми здолаємо цей шлях, хоч би який складний він був. Я дякую кожному й кожній, хто своєю силою, своєю стійкістю, своєю сміливістю забезпечує рух нашої держави до її справедливих цілей. І я прошу зараз ушанувати хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради всіх нас, заради майбутнього України.

Дякуємо їм за незалежність України!

Дякую вам, усім нашим воїнам, усім нашим ветеранам, усьому українському народові!

Слава Україні!