Центральна та місцева влада мають перебувати в постійному діалозі задля розвитку кожного регіону – заступник керівника Офісу Президента

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко переконаний, що центральна влада та лідери місцевих громад мають налагоджувати співпрацю задля розв’язання проблемних питань на місцях та успішного розвитку регіонів країни.

«Я вважаю, що нам потрібен постійний діалог і постійна комунікація з владою на місцях. Те, чого дійсно не було останній рік», – заявив він в інтерв'ю програмі «Бацман».

На переконання Кирила Тимошенка, після місцевих виборів необхідно вибудовувати діалог з лідерами громад. І наразі він займається налагодженням співпраці з представниками влади на місцях.

«Вибори скінчилися, а далі треба працювати на розвиток кожного окремого регіону. На вирішення проблем кожного окремого регіону. У мерів немає політичних амбіцій йти у Президенти. Переважно це люди, які займаються громадами та їхніми проблемами й питаннями на місцях. Ми зі свого боку хочемо їм допомогти. Це все одна країна – Україна», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Кирило Тимошенко зазначив, що на нинішньому напрямку роботи головне його завдання – «зшивати», об’єднувати регіони, і одним з механізмів такого об’єднання є економічна складова.

«У нас з ними «місток» через економіку. Якісь проекти фінансуються з державного бюджету, якісь – з місцевого. Це наш місток, де ми разом можемо працювати», – резюмував він.