Центральна влада допомагає місцевому самоврядуванню пройти опалювальний сезон без перебоїв і підвищення тарифів – Кирило Тимошенко

Україна цьогоріч спокійно входить в опалювальний сезон, керуючись Меморандумом про непідвищення рівня тарифів, який ініціював Президент Володимир Зеленський. Про це заявив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко під час робочої поїздки на Полтавщину.

«Декілька тижнів тому був підписаний Меморандум між Кабінетом Міністрів, Офісом Президента, місцевою владою і «Нафтогазом України» щодо непідвищення тарифів у всіх регіонах України на опалення саме порівняно з минулим роком. Знаю, що вчора відбулася сесія Полтавської обласної ради, на якій ухвалено рішення, що цього сезону діятимуть такі ж тарифи на тепло й гарячу воду для населення, що й рік тому. Тобто для людей не підвищиться вартість опалення», – сказав Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ в Полтаві.

Він зауважив, що у тих медзакладах та інших соціальних об’єктах, які він відвідав сьогодні в місті, уже є опалення, а плановий початок опалювального сезону в обласному центрі – з 23 жовтня.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що задля збереження стабільних тарифів держава надала спеціальну ціну на газ для потреб населення та соціальної сфери.

«Нагадаю, що для населення це 7,42 гривні за кубічний метр, а для соціальної сфери – близько 16 гривень за кубічний метр. Саме завдяки цьому ми зможемо спокійно пройти цей опалювальний сезон, незважаючи на ціну на газ на світових ринках», – сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, дуже важливо, що місцеве самоврядування разом з центральною владою, з Президентом України дбають про населення, щоб українці не відчули значного підвищення тарифів.

«Газу цілком достатньо – жодних проблем не буде. Зараз іде підписання контрактів з кожним підприємством, що безпосередньо отримує газ. Думаю, що за найближчий тиждень ми це доробимо, і не буде жодних питань», – запевнив заступник керівника Офісу Глави держави.