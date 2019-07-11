Через півтора року в Івано-Франківську має бути сучасний міжнародний аеропорт – Глава держави

Під час робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з реконструкцією та перспективами розвитку інфраструктури міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ».

Директор летовища Петро Осипенко повідомив, що з 2010-го аеропорт наданий у концесію на 30 років компанії «Скорзонера». Згідно з умовами договору, вона зобов’язана вкласти в реконструкцію та покращення комплексу не менш ніж 50 млн грн.

Відтоді концесіонер перерахував до обласного бюджету майже 10,7 млн грн концесійних платежів, а також інвестував 18 млн грн. Компанія-концесіонер ініціювала відновлення злітно-посадкової смуги, модернізацію приміщень аеровокзалу, розширення авіасполучення. Орієнтовна вартість проекту реконструкції – 2,14 млрд грн.

Глава держави доручив керівництву облдержадміністрації забезпечити координацію всіх зацікавлених сторін для реалізації проекту реконструкції аеровокзалу, проконтролювати підготовку нового договору з концесіонером і забезпечити його втілення. Також Президент звернувся до Міністерства фінансів з проханням включити у проект державного бюджету на 2020 рік необхідні видатки для реалізації проекту на підставі узагальнених пропозицій Міністерства оборони, якому належить злітна смуга, і Міністерства інфраструктури.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоб був аеропорт. Держава хоче допомогти», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави закликав підписати інвестиційну угоду щодо залучення коштів для реконструкції аеропорту Івано-Франківська.

«Підписуємо тристоронню інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що повинна побудувати держава. Ви будуєте, ми повертаємо. Все чесно», – підкреслив Президент.

Під час наради з представниками громадськості Івано-Франківської області Володимир Зеленський наголосив, що через півтора року в Івано-Франківську має з’явитися сучасний міжнародний аеропорт, і закликав місцевий бізнес долучитися до цього проекту.

«Ми побачили ваш начебто аеропорт, він має непоганий вигляд. Але ми домовилися з паном Олександром Шевченком (до обрання народним депутатом – директор компанії «Скорзонера». – Ред.), що почнемо будувати аеропорт дуже швидко. І ми дуже хочемо, щоб упродовж півтора року в Івано-Франківську був справді гарний міжнародний аеропорт», – резюмував Президент.