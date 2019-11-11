Четверта Конференція з питань реформ в Україні відбудеться у Литві 7 липня наступного року – Володимир Зеленський

Четверта Конференція з питань реформ в Україні відбудеться у Литві 7 липня 2020 року. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

«Наступного року Литовська Республіка прийматиме масштабний міжнародний захід – четверту Конференцію з питань реформ в Україні. Я радий повідомити, що дата її проведення узгоджена – це 7 липня 2020 року. На запрошення Президента Науседи я планую особисто взяти участь у цій важливій для нашої країни події», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави також подякував Гітанасу Науседі за плідну співпрацю та змістовні переговори.

«Вони (переговори. – Ред.) підтвердили справжній стратегічний характер відносин між Україною та Литовською Республікою», – резюмував Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що це буде одна з найважливіших конференцій.

«Ми сподіваємось, що 7 липня наступного року у Вільнюсі проходитиме конференція, присвячена реформам в Україні. Думаю, що це буде одна з найважливіших конференцій – не тому, що проводиться у Литві, а тому, що вона дасть вам змогу сказати на міжнародному рівні про ті реформи, які вже реально проходять у вашій країні», – зазначив Гітанас Науседа.

За його словами, це сприятиме допомозі Україні з боку інвесторів і донорів.