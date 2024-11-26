Члени Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту представили результати роботи за рік

Члени Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту обговорили результати, яких вдалося досягти, та затвердили звіт про діяльність Фонду.

«Важливо, щоб Фонд генерував не лише продуктивні напрями роботи, а й діяв у повній синхронізації із загальною стратегією держави в освіті. Ми маємо враховувати потреби країни, яка перебуває у стані війни, та адаптувати діяльність Фонду до цих викликів», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська.

Радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Ольга Будник наголосила на програмі стипендій та премій Глави держави для талановитої молоді.

«Цього року понад 80 представників талановитої молоді отримали премії та стипендії Президента України. Серед них переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, які одержали по 100 тисяч гривень та 20 тисяч гривень відповідно, випускники, які склали НМТ з найвищими балами та протягом року отримують стипендію в 5 тисяч гривень, а також 17 учителів, які підготували переможців міжнародних олімпіад та отримали нагороди – 50 тисяч гривень», – розповіла Ольга Будник.

За її словами, з початком повномасштабного вторгнення до проєктів Фонду залучили міжнародних партнерів. Одна з ініціатив – «Безпечне освітнє середовище» – готує освітян діяти у кризових ситуаціях. Пілотний проєкт, який враховує досвід Ізраїлю, реалізується у 12 громадах Житомирської та Одеської областей. Основна мета – створення умов, де всі учасники освітнього процесу будуть у безпеці.

Фонд також є співкоординатором Глобальної коаліції українських студій, про створення якої оголосила перша леді України Олена Зеленська. Мета цієї ініціативи – консолідувати зусилля у розвитку українських студій по всьому світу та бути об'єднавчим центром для ініціатив у сфері україністики.

Уже розроблені моделі участі в коаліції та розпочалися переговори з академічними центрами. Про намір взяти участь у цій ініціативі заявили заклади вищої освіти США, країн Європейського Союзу та Японії. Загалом є 44 потенційні учасники.

Разом із партнерами з Великої Британії в межах ініціативи Twinning розвивається програма подвійних дипломів із тамтешніми університетами. Загалом встановлено понад 100 партнерств між українськими та британськими закладами вищої освіти. Програми подвійних дипломів відкриті в десяти українських ЗВО.

Найближчим часом Рада проведе низку зустрічей, за результатами яких будуть визначені ключові напрями роботи на наступний рік. Вона буде спрямована на залучення найкращого іноземного досвіду для України у сфері освіти, науки та спорту, а також популяризацію україністики за кордоном. Після цього Фонд оголосить конкретні конкурсні програми для фінансування підтримки за визначеними напрямами діяльності.

