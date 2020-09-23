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Членство України в НАТО буде важливим сигналом підтримки з боку країн-партнерів – Глава держави в інтерв’ю HARDtalk

12 жовтня 2020 року - 13:00

НАТО – це безпека в нашому регіоні, тому Україна рухається до повноцінного членства у Північноатлантичному альянсі, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми ВВС HARDtalk.

«Ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО», – сказав Глава держави.

«НАТО – це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо», – додав він.

Президент констатував: Україна має потужну армію чисельністю 200 тисяч військовослужбовців. Постійно оновлюється матеріально-технічне забезпечення українського війська.

«Я говорю Сполученим Штатам Америки, країнам Європейського Союзу – я всім кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. А членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації і це найважливіша підтримка», – наголосив він.

На зауваження ведучого про те, що деякі європейські високопосадовці вважають фантазією членство України в НАТО та ЄС, Володимир Зеленський відповів, що колись і війну між Україною та Росією вважали фантастикою.

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