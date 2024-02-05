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Чорне море буде безпечним для судноплавства, як це передбачено Українською формулою миру – Володимир Зеленський

5 лютого 2024 року - 22:12

Чорне море буде безпечним для судноплавства, як це передбачено Українською формулою миру – Володимир Зеленський

Одним із відчутних результатів реалізації Української формули миру стане вільне й безпечне судноплавство в Чорному морі, а його акваторія буде звільнена від російської збройної агресії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Черкащині під час регіонального засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«У нас є, наприклад, Формула миру. Ми вирішимо питання щодо першого саміту на рівні лідерів. І ми хочемо вийти з результатом, зокрема – вільного та безпечного Чорного моря. Саме так, як передбачено Формулою миру. Всі будуть заходити в Чорне море: габаритні, негабаритні судна, будь-який об'єм. Буде вільне мореплавство», – сказав Глава держави.

Президент нагадав, що торік Україна відтіснила російські кораблі із судноплавних шляхів у Чорному морі й показала, що експортні коридори працюють без російського впливу й не треба шукати інших шляхів і портів для експорту продовольства.

Нагадаємо, у пункті 2 Формули миру Президента Володимира Зеленського «Продовольча безпека» зазначається, що питання продовольчої безпеки має бути позбавлене збройної складової (deweaponized). Зокрема, необхідно забезпечити вільне, повне та безпечне судноплавство в Чорному та Азовському морях, відновити суверенний контроль України над українськими портами, створити нові порти й розширити асортимент українських товарів, що транспортуються морем.

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