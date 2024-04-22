Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні був дуже довгий день, більшість часу – саме військовим питанням.

Провів Ставку. Зокрема, були доповіді щодо роботи нашого ОПК – довгострокових контрактів, які вже є та вже працюють і які ще потребують окремої уваги, більшої уваги. Кожен в уряді України, в наших Силах оборони чітко розуміє поставлені завдання. Звичайно, була доповідь Головкома щодо ситуації на фронті. Була ще окрема військова доповідь сьогодні після Ставки. Щойно доповідав також керівник ГУР. Очевидно, що зараз увесь наш потенціал має працювати навіть більше, ніж на сто відсотків, щоб втримати ситуацію й повернути Україні ініціативу. Тим більше, що зараз нарешті ми маємо позитивний рух щодо американської допомоги й працюємо над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме такою зброєю, яка необхідна нашим воїнам. Необхідна не тільки, щоб вистояти, а й щоб діяти – діяти заради українських цілей, активно – заради захисту наших людей. Сьогодні я говорив саме про це з Президентом Байденом.

Я вдячний пану Президенту, його команді, усім у Конгресі Сполучених Штатів, персонально пану спікеру Джонсону - усім, хто підтримує активний захист свободи, – я вдячний за рішення на користь нашого захисту від російського терору й на користь нашої можливості завершити війну справедливо – справжнім миром для всіх українців.

Якраз перед початком розмови з Президентом Байденом російські терористи знову вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у зв’язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу. І так само, як і Харків, різні міста й громади потребують захисту – потребують «петріотів». І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору й для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети, вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!

Дуже важливо й те, що наші команди – України та Сполучених Штатів – почали роботу над двосторонньою безпековою угодою. Можемо зробити так, щоб наша угода стала справді взірцевою та принесла не лише більше безпеки нашим народам, а й допомогла всій європейській історії рухатися правильно й тільки мирно.

Сьогодні ж зустрівся із делегацією конгресменів, які відвідують Україну. Члени Палати представників, обидві партії. Ми обговорили, як саме можемо зробити цей рік результативним для України та всієї коаліції – коаліції захисників міжнародного порядку. І з конгресменами, і з Президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого Глобального саміту миру. Для всіх нас однаково важливо, щоб формат саміту миру й Формула миру стали історією успіху для України та світової більшості, для всіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права й мирно.

Дякую! Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам в Україні долати російський терор! Дякую всім, хто захищає життя та воює проти російського окупанта. Сьогодні я хочу особливо відзначити результати 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка діє на Придніпровському напрямку, а також 58-му окрему мотопіхотну та 72-гу окрему механізовану бригади, які воюють на Донеччині. Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!